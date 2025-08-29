مواجهات قوية للكبار في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، نابولي من أجل الحفاظ على الصدارة، انترميلان يبحث عن تأكيد الانتصارات، وميلان ينتظر الفوز الأول

تنطلق منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي اليوم الجمعة حيث يخوض كبار الكالتشيو مواجهات قوية.

مواعيد مباريات الجولة 2 من الدوري الايطالي

نابولي من أجل الاستمرار في الصدارة

وافتتح نابولي حملة الدفاع عن لقبه كبطل للدوري الإيطالي بالفوز على مضيفه ساسولو، الصاعد هذا الموسم، بهدفين دون رد، مؤكدا عزمه الدفاع عن اللقب رغم قوة المنافسين.

ومثلما كان الموسم الماضي رائعا بالنسبة لنابولي، جاءت البداية مطمئنة للجماهير وذلك بعدما تألق الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي، لاعب الوسط وأفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، وسجل هدفا في شباك ساسولو، وجاء الهدف الثاني بقدم الوافد الجديد النجم البلجيكي كيفن دي بروين.

وعلى الجانب الآخر، قدم كالياري أداء جيدا في افتتاح الموسم بمواجهة فيورنتينا، حيث انتهت المباراة بالتعادل 1/1، وستكون مواجهته مع نابولي اختبارا صعبا ومبكرا في الموسم الجديد.

إنتر لتأكيد بدايته القوية

من جانبه، يسعى إنتر ميلان إلى تأكيد بدايته القوية في المسابقة، وذلك حينما يلعب على أرضه أمام أودينيزي يوم الأحد.

وكان إنتر ميلان افتتح المسابقة بفوز كاسح على حساب ضيفه تورينو 5 / صفر، في محاولة لكسب ثقة الجماهير لدعم المدرب الروماني الجديد كريستيان كيفو، والذي خلف سيموني إنزاجي عقب رحيله إلى الهلال السعودي، بعد الهزيمة التاريخية للفريق في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي صفر/5.

ومع وجود أصحاب الخبرات مثل المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، قائد الفريق، وشريكه في الهجوم الفرنسي ماركوس تورام، وأصحاب الخبرة في وسط الملعب مثل نيكولو باريلا وهنريك مختاريان وغيرهم، يبدو إنتر ميلان جاهزا لمقارعة نابولي على اللقب ومحاولة استعادته مجددا.

وعلى الجانب الآخر، تعثر أودينيزي بالتعادل في الجولة الأولى أمام ضيفه هيلاس فيرونا 1/1، لكنه يعلم جيدا أن مواجهة إنتر ميلان في هذا التوقيت ستكون أكثر صعوبة.

ميلان لتعويض الخسارة

من جانبه، يأمل ميلان في التعويض حينما يواجه مضيفه ليتشي اليوم الجمعة.

وكان ميلان خسر بهدف مقابل هدفين أمام كريمونيسي في الجولة الأولى، وفي الوقت الذي تلقى فيه الفريق انتقادات عديدة في أول ظهور مع المدرب الجديد- القديم ماسيمليانو أليجري، فإنه يسعى جاهدا للفوز على ليتشي في مواجهة لن تكون سهلة.

يوفنتوس يبحث عن ثاني الانتصارات

فيما يسعى يوفنتوس لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد التغلب على بارما بثنائية في الجولة الأولى، وسيحل ضيفا على جنوه، يوم الأحد، من أجل تحقيق ذلك.

وفي باقي المباريات، يلعب كريمونيسي مع ضيفه ساسولو، يوم الجمعة، ويوم السبت يلعب بولونيا مع ضيفه كومو، ويحل أتالانتا ضيفا على بارما، ويواجه بيزا الصاعد فريق روما، وفي مباريات الأحد، يحل فيورنتينا ضيفا على الجريح تورينو، ويلعب لاتسيو مع هيلاس فيرونا.

