الدوري الإيطالي، تعادل سلبي بين ليتشي وميلان في الشوط الأول

الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة ليتشي ضد ميلان بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب فيا دل ماري، ضمن منافسات الجولة لثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

وأعلن ماسيمليانو أليجري، مدرب فريق ميلان، عن التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة ليتشي

تشكيل ميلان أمام ليتشي

دخل فريق ميلان مباراته أمام ليتشي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ماينان.

الدفاع: توموري، جابيا، بافلوفيتش، ستوبينان.

الوسط: مودريتش، لوفيتس تشيك، فوفانا، يونس موسى.

الهجوم: سايليمايكيرس، خيمينيز.

تشكيل ليتشي أمام ميلان في الدوري الإيطالي

دخل فريق ليتشي مباراته أمام ميلان بتشكيل مكون من:

فلاديميرو فالكوني - دانيلو فييجا - إسميفانيو كيالوندا غاسبار - تياجو جابرييل - أنطونيو جالو - لاسانا كوليبالي - يلبير رمضاني - محمد كابا - سانتياجو بيروتي - فرانشيسكو كاماردا - تيتي مورينتي

ميلان يبحث عن إنتصاره الأول

دخل ميلان مباراته الليلة أمام ليتشي، وهو يطمح لتحقيق أول إنتصاراته في مسابقة الدوري الإيطالي بعد التعثر والخسارة ضد كريمونيزي 1-2 في الجولة الأولى.

في المقابل، يسعى ليتشي الذي نجح في خطف نقطة أمام جنوى إلى إحراج ميلان والخروج بنتيجة إيجابية مستغلًا في ذلك عاملي الأرض والجمهور.

ترتيب الفريقين قبل المباراة

دخل ميلان مباراته أمام ليتشي وهو يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بدون رصيد من النقاط، فيما يأتي ليتشي في المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة.

