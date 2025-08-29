السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإيطالي، تعادل سلبي بين ليتشي وميلان في الشوط الأول

ميلان الايطالي، فيتو
ميلان الايطالي، فيتو

الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة ليتشي ضد ميلان بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب فيا دل ماري، ضمن منافسات الجولة لثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

 وأعلن ماسيمليانو أليجري، مدرب فريق ميلان، عن التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة ليتشي

تشكيل ميلان أمام ليتشي

دخل فريق ميلان مباراته أمام ليتشي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ماينان.

الدفاع: توموري، جابيا، بافلوفيتش، ستوبينان.

الوسط: مودريتش، لوفيتس تشيك، فوفانا، يونس موسى.

الهجوم: سايليمايكيرس، خيمينيز.

تشكيل ميلان
تشكيل ميلان أمام ليتشي، فيتو

تشكيل ليتشي أمام ميلان في الدوري الإيطالي

دخل فريق ليتشي مباراته أمام ميلان بتشكيل مكون من:

فلاديميرو فالكوني - دانيلو فييجا - إسميفانيو كيالوندا غاسبار - تياجو جابرييل - أنطونيو جالو - لاسانا كوليبالي - يلبير رمضاني - محمد كابا - سانتياجو بيروتي - فرانشيسكو كاماردا - تيتي مورينتي

ميلان يبحث عن إنتصاره الأول

دخل ميلان مباراته الليلة أمام ليتشي، وهو يطمح لتحقيق أول إنتصاراته في مسابقة الدوري الإيطالي بعد التعثر والخسارة ضد كريمونيزي 1-2 في الجولة الأولى.

في المقابل، يسعى ليتشي الذي نجح في خطف نقطة أمام جنوى إلى إحراج ميلان والخروج بنتيجة إيجابية مستغلًا في ذلك عاملي الأرض والجمهور.

ترتيب الفريقين قبل المباراة

دخل ميلان مباراته أمام ليتشي وهو يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بدون رصيد من النقاط، فيما يأتي ليتشي في المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإيطالي ليتشي ميلان ليتشي ضد ميلان ماسيمليانو أليجري مودريتش

مواد متعلقة

ميلان يحسم صفقة مهاجم تشيلسي

ميلان يحدد سعر بيع نجمه النيجيري إلى الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإيطالي 2025 بعد الجولة الأولي

تعادل أودينيزي وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

الأكثر قراءة

التقرير الطبي لسائح أمريكي بعد العثور على جثته داخل شقة بالدقي

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

ارتفاع الصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة

بعد اهتزاز مستوى الفريق، قرار من الخطيب بشأن 4 نجوم منهم إمام عاشور ومصطفى شوبير

ارتفاع الكندوز 36 جنيها والبتلو 25، قفزة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

بعد ما فاق من الغيبوبة، سائق أوبر يروي تفاصيل مثيرة عن مصرع راكبة بصحبته على يد شابين وفتاتين بطريق الساحل

ميلان يتخطى ليتشي 2-0 ويحقق انتصاره الأول في الدوري الإيطالي

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

8 حالات تؤدي إلى اتخاذ جزاءات ضد البنوك المخالفة وفقا للقانون

7 خدمات من قطاع الخزانة لعملاء البنك الزراعي

ارتفاع الصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع إثيوبيا.. الأهلي أمام بيراميدز.. ليفربول ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads