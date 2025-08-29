السبت 30 أغسطس 2025
خارج الحدود

إيران: الأعداء يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان ويقتلون النساء والأطفال بغزة وسوريا

مسعود بزشكيان، فيتو
مسعود بزشكيان، فيتو

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مساء اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي تسعيان لإسقاط النظام وتقسيم البلاد.

وأضاف الرئيس الإيراني: "الأعداء يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان ولكنهم يقتلون النساء والأطفال في غزة وسوريا ولبنان.. الأعداء تصوروا خطأ أننا في أضعف حالاتنا وأن هجومهم سيدفع شعبنا للاحتجاج وإسقاط النظام".

إيران رممت قدراتها بعد الحرب الأخيرة

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن بلاده عملت على إعادة ترميم قدراتها العسكرية عقب الحرب الأخيرة مع إسرائيل.

وقال لاريجاني، في تصريحات تليفزيونية: إن "القوات المسلحة في حالة يقظة تامة حاليًا، وعملنا على معالجة نقاط الضعف منذ الأيام الأولى بعد الحرب".

وفيما يخص المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، أوضح لاريجاني أن "المفاوضات تكتيك، وأحيانًا تكون واجبة، لكن الأهم هو أن نكون في موقع قوة".

 

الضغوط الغربية بشأن البرنامج النووي

وشدد أمين مجلس الأمن القومي على أن إيران "لا تقبل نهج القوى الكبرى القائم على تحديد مهل زمنية محددة"، في إشارة إلى الضغوط الغربية بشأن البرنامج النووي.

وعن لبنان، قال لاريجاني: "نحن لا نتدخل في الشئون الداخلية للبنان لكننا في كل الأحوال نقف إلى جانبهم والقرار بيد الشعب اللبناني".

وأضاف: "بطولات حزب الله لم تسمح لإسرائيل بالسيطرة على الأرض".

وتابع: "إسرائيل كانت تقصف من الجو لكنّها على الأرض لم تكن قادرة على التقدّم".

وذكر لاريجاني: "نؤكد على حق الشعوب أن تملك قرارها وسيادتها وواجبنا أن نكون إلى جانبها بالمساندة لا بالوصاية".

