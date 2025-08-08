بالأسماء، العمل تناشد المستحقين للمعاشات التقاعدية العراقية بالتوجه لاستلامها

ناشدت وزارة العمل، في بيان لها اليوم الجمعة، مستحقي المعاشات التقاعدية العراقية من العمال المصريين الذين خرجوا على المعاش بعد تأدية عملهم بالقطاع الخاص في دولة العراق، والمدونة أسماؤهم في الجدول الثلاثة المرفقة مع هذا البيان الصحفي بالتوجه لاستلام مستحقاتهم المتأخرة.

ويتوجه المواطنون المدونة أسماؤهم في جدول "يوم الثلاثاء"، الموافق 12-8-2025 إلى مصرف الرافدين، فرع القاهرة بشارع التحرير، بالدقي.

والأسماء المدونة في كشف "يوم الأربعاء"، الموافق 13-8-2025، بالتوجه أيضًا إلى مصرف الرافدين بالدقي

بينما المواطنون المدونة أسماؤهم في كشف "يوم الخميس"، عليهم التوجه إلى مقر وزارة العمل القديم في 3 شارع يوسف عباس، بمدينة نصر لاستلام البطاقات البنكية الخاصة بهم مع ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي،وتكون سارية، وكذلك أصل "الهوية التقاعدية".

وقال بيان صحفي اليوم: إنه تزامنًا مع اجتماع اللجنة الفنية بين وزارتي العمل في مصر والعراق، والمنعقدة في بالقاهرة خلال الفترة من 12-8-2025 وحتى 16-8-2025، وفي إطار جهود وزارة العمل المصرية في رعاية وحماية العمالة الوطنية بالخارج، وبالتنسيق مع دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل العراقية، فقد تم تدقيق المبالغ الموقوفة لدى مصرف الرافدين، تمهيدًا لصرفها لمستحقي المعاش التقاعدي من "الدائرة"، كما تم التنسيق مع شركة "كي كارد" العراقية لاتخاذ ما يلزم لاستخراج البطاقات البنكية لهم.

ودعت "الوزارة "، المواطنين الآتية أسماؤهم بالجداول الثلاثة التالية، والمرفقة مع البيان، التوجه صباحًا ،إلي المقرات المحددة فيها،وفي المواعيد المقررة، بحسب كل جدول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.