العراق وإيران يوقعان اتفاقية أمنية مشتركة تتعلق بالتنسيق الأمني للحدود

وقع العراق وإيران، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم أمنية مشتركة للتنسيق الأمني للحدود المشتركة بين البلدين.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أشرف على توقيع المذكرة المشتركة من جانب مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني التنسيق الأمني للحدود المشتركة بين البلدين.

وأكد السوداني عند اجتماعه مع المسؤول الإيراني سعي العراق الحثيث إلى تطوير العلاقات مع طهران، وتعزيز الشراكات المثمرة على مختلف الأصعدة والمجالات، بما يصب في مصلحة الشعبين العراقي والإيراني.

كما جدد موقف العراق المبدئي والثابت من رفض الهجوم الإسرائيلي على إيران، وكل ما يؤدي إلى تصعيد الصراعات إقليمية ودولية، وتأييد العراق للحوار الأمريكي الإيراني.

ومن جانبه، أكد لاريجاني حرص بلاده على تنمية العلاقات في مختلف المجالات، خاصة الربط السككي بين البلدين لنقل المسافرين، والربط مع طريق التنمية والممرات الكبرى التي تشهدها المنطقة.

