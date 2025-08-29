السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مندوب إيران في الأمم المتحدة: سنرد على عقوبات الترويكا الأوروبية بالطريقة المناسبة

مندوب إيران بالأمم
مندوب إيران بالأمم المتحدة

قال أمير سعيد إيرواني، المندوب الإيراني في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، سنرد على عقوبات الترويكا بطريقة متناسبة.

وأضاف المندوب الإيراني في الأمم المتحدة: الاتحاد الأوروبي فشل في الوفاء بالتزاماته وإيران التزمت بالمفاوضات والدبلوماسية.

وشدد قائلًا: مصرون على موقفنا المتعلق بالمفاوضات وطهران لن تخضع للضغوط، كما أننا منفتحون على مفاوضات جادة ومستعدون للعمل بشكل بناء في حال تلقينا ردودا إيجابية، ونؤكد رغبتنا في التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي.

وقبل وقت سابق، أعلنت فرنسا وألمانيا، اليوم الجمعة، البدء قريبا بـ"حوار استراتيجي" بشأن النووي الإيراني وذلك على أعلى مستوى، في ختام اجتماع مجلس الوزراء الفرنسي-الألماني.

فرصة للتوصل إلى حل دبلوماسي مع طهران

وجاء في بيان مشترك أن "باريس وبرلين تشرعان في حوار استراتيجي، تقوده الرئاسة الفرنسية والمستشارية الألمانية، بمشاركة وزارتي الخارجية والدفاع".

من جانبها، قالت الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، أن هناك فرصة للتوصل إلى حل دبلوماسي مع طهران.

لكن الدول الأوروبية الثلاث أشارت إلى أن إيران منعت مفتشي الوكالة الدولية من الوصول للمنشآت النووية.

إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران 

وكانت الترويكا الأوروبية فعلت ما يسمى آلية إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران بسبب برنامجها النووي في خطاب أرسلته إلى مجلس الأمن الدولي، ما قد يؤدي إلى إعادة تطبيق الإجراءات العقابية التي تم رفعها في العقد السابق.

في حين لوحت طهران بالرد، ملمحة إلى إمكانية الانسحاب من اتفاقية حظر الانتشار النووي، ووقف التعاون مع الوكالة الذرية للطاقة النووية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأمم المتحدة الاتحاد الاوربي الرئاسة الفرنسية الملف النووي أمير سعيد إيرواني

مواد متعلقة

إيران تبدأ أولى خطوات الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

إيران تندد بقرار الترويكا الأوروبية بإعادة فرض عقوبات على طهران

صور أقمار صناعية تكشف ماذا فعلت إيران بموقع نووي قصفته إسرائيل

الأكثر قراءة

التقرير الطبي لسائح أمريكي بعد العثور على جثته داخل شقة بالدقي

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

بعد اهتزاز مستوى الفريق، قرار من الخطيب بشأن 4 نجوم منهم إمام عاشور ومصطفى شوبير

ارتفاع الصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة

ارتفاع الكندوز 36 جنيها والبتلو 25، قفزة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

ميلان يتخطى ليتشي 2-0 ويحقق انتصاره الأول في الدوري الإيطالي

بعد ما فاق من الغيبوبة، سائق أوبر يروي تفاصيل مثيرة عن مصرع راكبة بصحبته على يد شابين وفتاتين بطريق الساحل

أول ظهور لأنغام بعد أزمتها الصحية في حفل كايروكي بالعلمين الجديدة (صور)

خدمات

المزيد

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

8 حالات تؤدي إلى اتخاذ جزاءات ضد البنوك المخالفة وفقا للقانون

7 خدمات من قطاع الخزانة لعملاء البنك الزراعي

ارتفاع الصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع إثيوبيا.. الأهلي أمام بيراميدز.. ليفربول ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads