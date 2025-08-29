الجمعة 29 أغسطس 2025
الخارجية الروسية: العقوبات الأوروبية على إيران قد تؤدي إلى مأساة جديدة

قالت وزارة  الخارجية الروسية، في بيان اليوم الجمعة إن العقوبات الأوروبية على إيران قد تؤدي إلى مأساة جديدة.

 روسيا تدعو الترويكا الأوروبية للتراجع عن قراراتها بشأن إعادة فرض عقوبات على إيران

 ودعت روسيا الترويكا الأوروبية للتراجع عن قراراتها بشأن إعادة فرض عقوبات على إيران، وحثتها على عدم السماح بتصعيد جديد حول البرنامج النووي الإيراني.

وأضافت الخارجية الروسية في بيانها، أن أي تصعيد في ملف إيران النووي سيكون له عواقب وخيمة على الأمن العالمي واستئناف الحوار البناء، مؤكدة أن إيجاد حلول بشأن البرنامج النووي الإيراني مهمة وذات أولوية قصوى.

وتابعت الخارجية الروسية بقولها: إن محاولة الترويكا الأوروبية إعادة فرض عقوبات على إيران تعرقل الجهود الرامية إلى إيجاد حلول تفاوضية بشأن البرنامج النووي".

