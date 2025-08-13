الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

العراق تكشف حقيقة إغلاقها منفذ القائم الحدودي مع سوريا

منفذ القائم الحدودي
منفذ القائم الحدودي مع سوريا، فيتو

أكدت السفارة العراقية في دمشق، اليوم الأربعاء، عدم صحة ما تردد عن إغلاق منفذ القائم الحدودي مع سوريا، مشددة على استمرار حركة المسافرين والبضائع بشكل طبيعي.

هيئة المنافذ الحدودية في جمهورية العراق

وفي بيان لها، أشارت السفارة إلي أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا مفاده قيام العراق بغلق منفذ القائم الحدودي، مضيفة: “وتود السفارة أن توضح عدم صحة هذه الأنباء ونفيها القاطع لكل ماورد في هذا الموضوع”.

وذكرت السفارة أيضا: أن “هيئة المنافذ الحدودية في جمهورية العراق قد اصدرت بيانا بهذا الشأن، وأن الحركة الاقتصادية مع سوريا مستمرة، وكذلك حركة المسافرين”.

زيادة في اعداد المسافرين والنقل التجاري 

وختمت السفارة بقولها: "ولكن شهد المنفذ انخفاضا في عدد الوافدين بسبب الزيارة الأربعينية، وستشهد الحركة زيادة في أعداد المسافرين والنقل التجاري بين البلدين بعد انتهاء الزيارة".

