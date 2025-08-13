العراق تكشف حقيقة إغلاقها منفذ القائم الحدودي مع سوريا

أكدت السفارة العراقية في دمشق، اليوم الأربعاء، عدم صحة ما تردد عن إغلاق منفذ القائم الحدودي مع سوريا، مشددة على استمرار حركة المسافرين والبضائع بشكل طبيعي.

هيئة المنافذ الحدودية في جمهورية العراق

وفي بيان لها، أشارت السفارة إلي أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا مفاده قيام العراق بغلق منفذ القائم الحدودي، مضيفة: “وتود السفارة أن توضح عدم صحة هذه الأنباء ونفيها القاطع لكل ماورد في هذا الموضوع”.

وذكرت السفارة أيضا: أن “هيئة المنافذ الحدودية في جمهورية العراق قد اصدرت بيانا بهذا الشأن، وأن الحركة الاقتصادية مع سوريا مستمرة، وكذلك حركة المسافرين”.

زيادة في اعداد المسافرين والنقل التجاري

وختمت السفارة بقولها: "ولكن شهد المنفذ انخفاضا في عدد الوافدين بسبب الزيارة الأربعينية، وستشهد الحركة زيادة في أعداد المسافرين والنقل التجاري بين البلدين بعد انتهاء الزيارة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.