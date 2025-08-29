الجمعة 29 أغسطس 2025
رياضة

قلق داخل الأهلي قبل مواجهة بيراميدز بعد شكوى مدافع الفريق من الإصابة

الأهلي
الأهلي

تسيطر حالة من القلق على الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، بعد إصابة مصطفى العش مدافع الفريق خلال الساعات الماضية، وقبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يخضع العش لفحص طبي خلال الساعات المقبلة لتحديد موقفه النهائي من التواجد رفقة الأحمر في اللقاء، وسط مخاوف كبيرة من احتمالية غيابه عن المباراة.

وتأتي الأزمة في ظل معاناة الأهلي من نقص شديد في خط الدفاع، حيث تأكد غياب الثنائي ياسر إبراهيم وياسين مرعي بسبب الإصابة، وهو ما يجعل الفريق في مأزق حال غياب العش أيضا، إذا لن يكون هناك بديل لأشرف داري وأحمد رمضان بيكهام أمام بيراميدز.

ويبحث الجهاز الفني في الوقت الحالي عن حلول بديلة تحسبا لغياب العش، مع دراسة إمكانية تجهيز ببعض اللاعبين للاعتماد عليهم في مركز قلب الدفاع اذا تطلب الأمر، لتفادي أزمة النقص العددي في هذا المركز خلال المواجهة المنتظرة.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تحضيراته لمواجهة بيراميدز المقرر لها غدا السبت فى الجولة الخامسة من مباريات الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ويلتقي الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة مساء الغد باستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وقررت رابطة الأندية المحترفة نقل مباراة بيراميدز أمام  الأهلي في الدوري إلى استاد السلام بدلا من إقامتها على استاد القاهرة الدولي، نظرا لإجراء أعمال الصيانة بأرضية استاد القاهرة.

