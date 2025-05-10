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زراعة أسيوط تجري متابعة ميدانية لزراعات القطن (صور)

زراعة القطن بأسيوط،فيتو
زراعة القطن بأسيوط،فيتو

 أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على ضرورة استمرار أعمال المتابعة الميدانية الدورية للمحاصيل الزراعية بمختلف قرى ونجوع المحافظة، بهدف الاطمئنان على حالتها الصحية والتأكد من خلوها من أي إصابات أو أمراض قد تؤثر على جودتها أو إنتاجيتها، باعتبار الزراعة أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي.

الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه لمواجهة التحديات

 وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية دعم المزارعين فنيًا وتقديم الإرشاد الزراعي اللازم، مع تعزيز الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه لمواجهة التحديات وتحقيق تنمية زراعية مستدامة، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 مؤكدا التزامه الكامل بتوفير كافة أوجه الدعم الممكنة للقطاع الزراعي، في حدود الإمكانات المتاحة.

 

 وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة بأسيوط، بقيادة المهندس خميس محمد علي، وكيل الوزارة، تواصل جهودها لمتابعة المحاصيل الزراعية بأنحاء المحافظة، حيث تم تشكيل لجنة من جهاز القطن التابع للإدارة العامة للمكافحة، وإدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية، تحت إشراف الدكتورة شيرين حسين، مدير عام المكافحة، وبالتنسيق مع الإدارة الزراعية بمركز أسيوط.

 

 وقد قامت اللجنة بالمرور على زراعات القطن من صنف "جيزة 98" في مناطق زمام غرب أسيوط وقرية درنكة، وذلك لفحص الحالة العامة للمحصول وقراءة المصائد، إلى جانب لقاء عدد من المزارعين وتقديم التوصيات الفنية اللازمة لتحسين جودة وإنتاجية القطن. كما تابعت اللجنة المصائد المائية، ضمن جهود الدعم الفني لتحسين الأداء الزراعي.

زراعة أسيوط تتابع إنتاجية المحاصيل بالمراكز

زراعة أسيوط تنظم ندوة إرشادية عن التوسع في زراعة محاصيل جديدة

 

وشدد محافظ أسيوط على أهمية تكامل وتكثيف الجهود بين الجهات المعنية للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتوسع في زراعة محاصيل استراتيجية تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق تنمية زراعية متكاملة يستفيد منها سكان القرى والنجوع بالمحافظة.

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