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زراعة أسيوط تفحص المحاصيل للاطمئنان على حالتها وخلوها من الإصابات

فريق زراعة أسيوط،
فريق زراعة أسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط أهمية متابعة المحاصيل الزراعية وتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي للمزارعين لمواجهة التحديات والنهوض بالزراعات وحماية الأراضي الزراعية تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

زراعة أسيوط تفحص المحاصيل للاطمئنان على حالتها وخلوها من الإصابات

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة بقيادة خميس محمد وكيل الوزارة، تتابع أعمال زراعات المحاصيل المختلفة بالمراكز والقرى حيث تفقد زراعات (القطن، والذرة الشامية والرفيعة، والبساتين، وفول الصويا) بمركز الفتح وفحصها للاطمئنان على حالتها وخلوها من الإصابات رافقه خلالها المهندس شهاب الدين أحمد مدير ادارة حماية الاراضي بالمديرية. 

وتأكد وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن الزراعات بحالة جيدة والتقى بعض المزارعين وإعطائهم بعض التوصيات الفنية الخاصة بالمحاصيل الزراعية وذلك في إطار الدعم الفني للأنشطة الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية والاهتمام بالزراعات والمحاصيل والزراعة المستدامة.

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وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية المحاصيل الزراعية بمختلف أنواعها المختلفة لمساهمتها في زيادة الأمن الغذائي وضمان توافر التغذية للمواطنين لذا نحرص على متابعتها والمرور الدوري عليها للاطمئنان على حالتها الصحية والتأكد من خلوها من أي إصابات أو أمراض تؤثر على جودتها أو إنتاجيتها مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لقطاع الزراعة والمزارعين وفقًا للإمكانات المتاحة لدينا.

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