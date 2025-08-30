السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مياه الصرف الصحي تحاصر قرية خباطة بالغربية

المجاري تحاصر قرية
المجاري تحاصر قرية خباطة بالغربية

 أكثر من شهر كامل مضى وأهالي قرية خباطة مركز قطور في محافظة الغربية، يعيشون تحت حصار المياه المتسربة من الصرف الصحي التي غمرت الشوارع وحولت طرق القرية الرئيسية إلى ما يشبه "البحيرات الراكدة"، مهددة الحركة اليومية للأهالي ومهددة أيضًا المستشفى المركزي الذي يُعد المنفذ الطبي الوحيد للسكان. 

الغربية تُنهي ماراثون التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

نيابة طنطا تتلقى بلاغًا للتحقيق في اتهامات بسرقة أعضاء إبراهيم شيكا

طرق غارقة ومستشفى محاصَرة

 المشهد داخل القرية يبدو مأساويًا فالمياه ذات اللون الأخضر تغمر الطريق الشرقي  والمدخل الرئيسي للبلدة وصولًا إلى أبواب مستشفى خباطة ما جعل الوصول إليها شبه مستحيل سواء سيرًا على الأقدام أو بالسيارات.

يقول فوزي أبو زيد أحد سكان القرية: إحنا بقينا مش عارفين نتحرك.. لا عارفين نمشي على رجلينا ولا العربيات عارفة تدخل أو تخرج والمستشفى محاصَرة من كل ناحية ولو في حالة طوارئ مفيش حد هيعرف يوصل".

 

شهر كامل من المعاناة

 الأزمة ليست وليدة اللحظة بل ممتدة منذ أكثر من شهر دون أن تجد أي جهة مسؤولة حلًا جذريًا والأهالي أكدوا أنهم تقدموا بشكاوى متكررة، لكن دون جدوى.

ويوضح محمد فريد من أهالي خباطة: الموضوع مش بس مياه صرف.. دي بقت مصدر أمراض وروائح كريهة والمياه لونها أخضر من كتر ما هي راكدة وده خطر على الأطفال وعلى صحة الناس كلها.

الأهالي يرون أن استمرار الوضع بهذا الشكل يهدد حياتهم وصحة أبنائهم فضلًا عن توقف مصالحهم اليومية ومطالبهم محددة: تدخل عاجل من اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية والقيادات التنفيذية لإنهاء الأزمة وضخ حلول سريعة.

 ومن جانبها قالت الدكتورة أماني ايوب رئيس مدينة قطور إن هناك سدة في مصرف شنوا بسبب قيام بعض الأهالي بصرف مياه الصرف الصحي الخاص على المصرف مما أدى إلى زيادة المياه في المصرف وانسداد بعض البيارات في الشوارع وهو ما أدى إلى تدفق مياه الصرف في الشوارع المذكورة، وجار عمل اللازم وحل المشكلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

الغربية تُنهي ماراثون التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

مصرع سيدة إثر سقوطها من أعلى سطح منزلها في الغربية

وفاة شاب وإصابة اثنين آخرين في حادث سباق "موتوسيكلات" بطريق "بسيون- طنطا"

جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، محافظ الغربية يتفقد لجان التصويت بطنطا (صور)

الأكثر قراءة

حددت موعد وفاته باليوم والساعة، أمريكية تثير عاصفة من الجدل بتوقعها موت ترامب قريبًا (فيديو)

بعد رفضهم المغادرة، ساويرس يوجه رسالة لرجال الدين والرهبان بغزة

قبل إقرار الزيادات الجديدة، رسوم خدمة العملاء على شرائح الكهرباء

ارتفاعات جنونية فى أسعار سبائك الذهب بالصاغة

الإعلام الإسرائيلي: الجنود الأربعة المفقودون وجدوا بصحة جيدة

شائعة موت ترامب تشعل مواقع التواصل، والنشطاء يكشفون الحقيقة

إعلان أسماء النواب المعينين بمجلس الشيوخ في هذا الموعد

هرب بأموال البضاعة، لحظة سرقة عاطل لصاحب محل بعد مغافلته (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم

سعر السكر اليوم السبت في السوق المصري

تعرف على سعر الأرز في السوق المصري اليوم السبت

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ضوابط إخراج الزكاة وأماكن صرفها الشرعية.. دار الإفتاء توضح

ولد الهدى (الحلقة السابعة)، كيف كانت معاملة رسول الله لأصحابه؟

قصة إعادة حفر بئر زمزم قبل ميلاد الرسول والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads