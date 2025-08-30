مياه الصرف الصحي تحاصر قرية خباطة بالغربية

أكثر من شهر كامل مضى وأهالي قرية خباطة مركز قطور في محافظة الغربية، يعيشون تحت حصار المياه المتسربة من الصرف الصحي التي غمرت الشوارع وحولت طرق القرية الرئيسية إلى ما يشبه "البحيرات الراكدة"، مهددة الحركة اليومية للأهالي ومهددة أيضًا المستشفى المركزي الذي يُعد المنفذ الطبي الوحيد للسكان.

طرق غارقة ومستشفى محاصَرة

المشهد داخل القرية يبدو مأساويًا فالمياه ذات اللون الأخضر تغمر الطريق الشرقي والمدخل الرئيسي للبلدة وصولًا إلى أبواب مستشفى خباطة ما جعل الوصول إليها شبه مستحيل سواء سيرًا على الأقدام أو بالسيارات.

يقول فوزي أبو زيد أحد سكان القرية: إحنا بقينا مش عارفين نتحرك.. لا عارفين نمشي على رجلينا ولا العربيات عارفة تدخل أو تخرج والمستشفى محاصَرة من كل ناحية ولو في حالة طوارئ مفيش حد هيعرف يوصل".

شهر كامل من المعاناة

الأزمة ليست وليدة اللحظة بل ممتدة منذ أكثر من شهر دون أن تجد أي جهة مسؤولة حلًا جذريًا والأهالي أكدوا أنهم تقدموا بشكاوى متكررة، لكن دون جدوى.

ويوضح محمد فريد من أهالي خباطة: الموضوع مش بس مياه صرف.. دي بقت مصدر أمراض وروائح كريهة والمياه لونها أخضر من كتر ما هي راكدة وده خطر على الأطفال وعلى صحة الناس كلها.

الأهالي يرون أن استمرار الوضع بهذا الشكل يهدد حياتهم وصحة أبنائهم فضلًا عن توقف مصالحهم اليومية ومطالبهم محددة: تدخل عاجل من اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية والقيادات التنفيذية لإنهاء الأزمة وضخ حلول سريعة.

ومن جانبها قالت الدكتورة أماني ايوب رئيس مدينة قطور إن هناك سدة في مصرف شنوا بسبب قيام بعض الأهالي بصرف مياه الصرف الصحي الخاص على المصرف مما أدى إلى زيادة المياه في المصرف وانسداد بعض البيارات في الشوارع وهو ما أدى إلى تدفق مياه الصرف في الشوارع المذكورة، وجار عمل اللازم وحل المشكلة.

