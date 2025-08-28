الغربية تُنهي ماراثون التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

الجمعة 29 أغسطس 2025
 أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية مساء اليوم الخميس غلق جميع صناديق الاقتراع في ختام اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، مؤكدًا بدء أعمال فرز الأصوات في اللجان وسط أجواء يسودها الانضباط وتحت إشراف قضائي كامل.

وأوضح محافظ الغربية من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة أن غرفة العمليات الرئيسية تابعت على مدار اليومين سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة وربطت مباشرة بين المقار الانتخابية وغرف العمليات الفرعية في المدن والأحياء بما ضمن أعلى درجات التنسيق والجاهزية.

وأشار محافظ الغربية إلى أن العملية الانتخابية تمت في أجواء منظمة وهادئة ووفق الضوابط القانونية مع متابعة دقيقة من مختلف الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان انتظام العمل داخل جميع اللجان.

وفي ختام تصريحه وجّه محافظ الغربية التحية لكل من ساهم في إنجاح هذا الاستحقاق الدستوري مؤكدًا أن المحافظة أدت واجبها الوطني وقدمت نموذجًا مشرفًا في الانضباط والتنظيم.

