مصرع سيدة إثر سقوطها من أعلى سطح منزلها في الغربية

شهدت قرية كفر كلاالباب التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية اليوم حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع سيدة شابة عقب سقوطها من أعلى سطح منزلها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا بالواقعة، حيث تبين أن السيدة تُدعى أميرة أحمد السباعي 29 عامًا حيث سقطت من سطح منزلها المكون من ثلاثة طوابق ما أدى إلى وفاتها في الحال.

على الفور جرى نقل الجثمان إلى مستشفى السنطة المركزي، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لمعاينة الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

