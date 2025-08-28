الخميس 28 أغسطس 2025
مصرع سيدة إثر سقوطها من أعلى سطح منزلها في الغربية

اسعاف
اسعاف

شهدت قرية كفر كلاالباب التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية اليوم حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع سيدة شابة عقب سقوطها من أعلى سطح منزلها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا بالواقعة، حيث تبين أن السيدة تُدعى أميرة أحمد السباعي 29 عامًا حيث سقطت من سطح منزلها المكون من ثلاثة طوابق ما أدى إلى وفاتها في الحال.

على الفور جرى نقل الجثمان إلى مستشفى السنطة المركزي، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لمعاينة الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

