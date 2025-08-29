الجمعة 29 أغسطس 2025
ما عدا "أبو تلات"، عودة مشروطة لشواطئ الإسكندرية اليوم بعد هدوء غضب الأمواج

الإسكندرية، فيتو
الإسكندرية، فيتو

بعد حالة من القلق والذعر أصابت عروس البحر الأبيض المتوسط “الإسكندرية” خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع الأمواج واضطراب حركة الأمواج وبالتحديد بشواطئ غرب المحافظة، ورفع الرايات الحمراء لمنع نزول المواطنين وزوار المدينة الساحلية من النزول بمياه البحر.

وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات موسعة تشمل الوزارة والهيئة العامة وعدة شركات

بعد إعلان الحكومة بدء الإجراءات، اختصاصات لجان الحصر بقانون الإيجار القديم

ومع استمرار رفع الرايات الحمراء خلال الأيام الماضية وغلق كافة شواطئ شرق وغرب المحافظة وإصدار التعليمات والتشديدات الصارمة من عدم نزول المواطنين لمياه البحر، حتى عادت الإسكندرية تفتح أبوابها من جديد أمام المواطنين للاستمتاع بالعطلة الأسبوعية واستقبال الزائرين من مختلف المحافظات اليوم ومع رفع الرايات الصفراء الآمنة والتى تسمح بنزول المواطنين لمياه البحر بإجراءات متابعة.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية حالة البحر اليوم الجمعة، بناءً على التقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية.

وأكدت إدارة السياحة والمصايف، في بيان أنه سيتم رفع الرايات الصفراء على شواطئ الإسكندرية الشرقية والغربية  مما يعني السماح بالسباحة فقط داخل المناطق الآمنة المحددة من قِبل رجال الإنقاذ.


وأوضحت السياحة والمصايف، أنه سيتم رفع الرايات الصفراء بجميع الشواطئ ما عدا شواطئ ابو تلات ترفع فيها الرايات الحمراء ويسمح للرواد بالجلوس على الرمال فقط ويمنع  نزول البحر لرواد شواطئ أبو تلات.

 

 وشددت الإدارة المركزية على مستأجري الشواطئ اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، ومتابعة حالة البحر وإعلانها كل ساعة، مع موافاة الإدارة بكافة المستجدات، والتزام عمال الأبراج بأماكنهم ومنع نزول البدالات نهائيًا وتواجد وتأهب رجال الإنقاذ واستعدادهم الكامل طوال اليوم.

 وأهابت بالرواد الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ، والسباحة فقط في المناطق الآمنة المخصصة.

