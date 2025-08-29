أحمد يعيش حتى يصبح جدا، نهاية سعيدة لمسلسل 220 يوم

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل 220 يوم أحداثًا مؤثرة حملت معها رسائل أمل وصمود، حيث وضعت مريم طفلتها في الشهر السابع بسلام، وسط فرحة عارمة من أسرتها، وظهرت المولودة بصحة جيدة وكذلك الأم.

ورغم الظروف، يصر أحمد على رؤية ابنته فور ولادتها، فيتسلل مع مريم إلى الحضانة ليطمئن عليها، قبل أن يتخذ قراره المصيري بإجراء العملية الجراحية، حتى يتمكن من العيش معها.

وفي اليوم التالي يدخل غرفة العمليات وسط دعم كامل من أسرته، بينما يقف كرم بجواره بعدما اعتذر له عما بدر منه، إلا أن أحمد يخبره بأنه لا يتذكر شيئًا، في مشهد عاطفي جمعهما.

وتُختتم الأحداث بلحظات إنسانية مؤثرة على أنغام أغنية لعمرو دياب، حيث يظهر أحمد كرجل عجوز وهو يستقبل حفيدته، ومن قبله تظهر مريم كسيدة عجوز تأتي لتنضم إلى جلسة التجمع العائلي في أجواء من السعادة والأمل، ليمنح المسلسل جمهوره نهاية مليئة بالتفاؤل بأن أحمد هزم المرض وعاش حتى أصبح جدًّا.

أحداث مسلسل 220 يوم الحلقة 14

ودارت أحداث مسلسل 220 يوم الحلقة 14 حول تعرض أحمد لحالة إغماء مفاجئة أثناء وجوده مع ملك، ليُنقل على الفور إلى المستشفى.

وهناك يوبخ الطبيب مريم مؤكدًا أن حالة أحمد الصحية تدهورت وتحتاج إلى تدخل جراحي عاجل، محذرًا من أن التأخر، مؤكدًا أن تأخر حالته أدى إلى فقدانه القدرة على الحركة بصورة طبيعية واضطراره لاستخدام كرسي متحرك.

في الوقت نفسه، وبمجرد خروج أحمد من المستشفى، يقرر جمع الأسرة بأكملها والتحدث معهم بروح إيجابية، ثم يقدم خاتمًا لوالدته في لحظة مؤثرة، قبل أن يفاجئ الجميع بظهور رافع معلنًا خطبتهما، ليتوج الموقف لاحقًا بحفل زفاف رسمي.

وخلال الأحداث تبدأ علامات التعب تظهر على مريم التي لا تستطيع إخفاء قلقها، ويحرص أحمد خلال الأحداث على مصالحة مريم وملك وإصلاح العلاقة بينهما، كما يصر على عرض صور مريم في أحد الجاليريهات تقديرًا لموهبتها، ويمنح مريم ملفا له أوراق لتعطيها لابنته لاحقا، كما يتواجه أحمد مع كرم مضطرا ويحاول الأخير تبرير موقفه تجاه مريم ويحاول أن يقول لاحمد بصورة غير مباشرة انه كان انانيا معه وأنه ارتبط بمريم رغم علمه بأنه يحبها ولكن مريم تتدخل وتطرد كرم.

وتتطور الأحداث أكثر عندما يقرر أحمد تأجيل العملية الجراحية لحين ولادة ابنته “بهية”، فيما تحاول مريم إقناعه بضرورة الإسراع بالعملية لإنقاذ حالته الصحية، وبينما يحتدم النقاش بينهما، تدخل مريم في حالة ولادة مبكرة، حيث تبدأ مياه الرحم بالنزول وسط دهشتهما، ما يمهد لذروة درامية جديدة في الأحداث القادمة.

مسلسل 220 يوم

تدور أحداث مسلسل 220 يوم في إطار اجتماعي حول كاتب، الذي يجسد شخصيته كريم فهمي، والذي يعيش مع زوجته بسعادة، ويسعيان بشكل دائم وحثيث لبناء حياة مستقرة وسط الضغوط اليومية للحياة ولكن إصابة الزوج بمرض خطير تقلب كل الموازين.

المسلسل مكون من 15 حلقة ومن بطولة كريم فهمي، صبا مبارك، حنان سليمان، علي الطيب، عايدة رياض، يوسف رفعت ولينا صوفيا ومن إنتاج شركة صباح إخوان، ومن تأليف محمود زهران، سيناريو وحوار نادين نادر ومن إخراج كريم العدل ويعرض على منصة شاهد.

