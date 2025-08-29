الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أحمد يعيش حتى يصبح جدا، نهاية سعيدة لمسلسل 220 يوم

أبطال مسلسل 220 يوم،
أبطال مسلسل 220 يوم، فيتو

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل 220 يوم أحداثًا مؤثرة حملت معها رسائل أمل وصمود، حيث وضعت مريم طفلتها في الشهر السابع بسلام، وسط فرحة عارمة من أسرتها، وظهرت المولودة بصحة جيدة وكذلك الأم.  

ورغم الظروف، يصر أحمد على رؤية ابنته فور ولادتها، فيتسلل مع مريم إلى الحضانة ليطمئن عليها، قبل أن يتخذ قراره المصيري بإجراء العملية الجراحية، حتى يتمكن من العيش معها. 

وفي اليوم التالي يدخل غرفة العمليات وسط دعم كامل من أسرته، بينما يقف كرم بجواره بعدما اعتذر له عما بدر منه، إلا أن أحمد يخبره بأنه لا يتذكر شيئًا، في مشهد عاطفي جمعهما.  

وتُختتم الأحداث بلحظات إنسانية مؤثرة على أنغام أغنية لعمرو دياب، حيث يظهر أحمد كرجل عجوز وهو يستقبل حفيدته، ومن قبله تظهر مريم كسيدة عجوز تأتي لتنضم إلى جلسة التجمع العائلي في أجواء من السعادة والأمل، ليمنح المسلسل جمهوره نهاية مليئة بالتفاؤل بأن أحمد هزم المرض وعاش حتى أصبح جدًّا. 

 

أحداث مسلسل 220 يوم الحلقة 14

ودارت أحداث مسلسل 220 يوم الحلقة 14 حول تعرض أحمد لحالة إغماء مفاجئة أثناء وجوده مع ملك، ليُنقل على الفور إلى المستشفى. 

وهناك يوبخ الطبيب مريم مؤكدًا أن حالة أحمد الصحية تدهورت وتحتاج إلى تدخل جراحي عاجل، محذرًا من أن التأخر، مؤكدًا أن تأخر حالته أدى إلى فقدانه القدرة على الحركة بصورة طبيعية واضطراره لاستخدام كرسي متحرك.  

في الوقت نفسه، وبمجرد خروج أحمد من المستشفى، يقرر جمع الأسرة بأكملها والتحدث معهم بروح إيجابية، ثم يقدم خاتمًا لوالدته في لحظة مؤثرة، قبل أن يفاجئ الجميع بظهور رافع معلنًا خطبتهما، ليتوج الموقف لاحقًا بحفل زفاف رسمي. 

وخلال الأحداث تبدأ علامات التعب تظهر على مريم التي لا تستطيع إخفاء قلقها، ويحرص أحمد خلال الأحداث على مصالحة مريم وملك وإصلاح العلاقة بينهما، كما يصر على عرض صور مريم في أحد الجاليريهات تقديرًا لموهبتها، ويمنح مريم ملفا له أوراق لتعطيها لابنته لاحقا، كما يتواجه أحمد مع كرم مضطرا ويحاول الأخير تبرير موقفه تجاه مريم ويحاول أن يقول لاحمد بصورة غير مباشرة انه كان انانيا معه وأنه ارتبط بمريم رغم علمه بأنه يحبها ولكن مريم تتدخل وتطرد كرم. 

 وتتطور الأحداث أكثر عندما يقرر أحمد تأجيل العملية الجراحية لحين ولادة ابنته “بهية”، فيما تحاول مريم إقناعه بضرورة الإسراع بالعملية لإنقاذ حالته الصحية، وبينما يحتدم النقاش بينهما، تدخل مريم في حالة ولادة مبكرة، حيث تبدأ مياه الرحم بالنزول وسط دهشتهما، ما يمهد لذروة درامية جديدة في الأحداث القادمة.

 

مسلسل 220 يوم 

تدور أحداث مسلسل 220 يوم في إطار اجتماعي حول كاتب، الذي يجسد شخصيته كريم فهمي، والذي يعيش مع زوجته بسعادة، ويسعيان بشكل دائم وحثيث لبناء حياة مستقرة وسط الضغوط اليومية للحياة ولكن إصابة الزوج بمرض خطير تقلب كل الموازين.  

 

المسلسل مكون من 15 حلقة ومن بطولة كريم فهمي، صبا مبارك، حنان سليمان، علي الطيب، عايدة رياض، يوسف رفعت ولينا صوفيا ومن إنتاج شركة صباح إخوان، ومن تأليف محمود زهران، سيناريو وحوار نادين نادر ومن إخراج كريم العدل ويعرض على منصة شاهد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسل 220 يوم مسلسل 220 يوم الحلقة 15 مسلسل 220 يوم الحلقة الاخيرة

مواد متعلقة

مسلسل أزمة ثقة الحلقة 4، نجلاء بدر في ورطة بعد ظهور شقيقة زوجها

سر بكاء تارا عماد قبل تصوير الحلقة الأخيرة من "Just You"

تارا عماد بملامح سيدة عجوز في آخر حلقات just you (صور)

حكاية just you الحلقة الأخيرة، تارا عماد تعاني من مرض عقلي وخيالها ينسج قصصا وهمية

الأكثر قراءة

خبير يكشف تأثير خفض البنك المركزي سعر الفائدة على الذهب والدين الحكومي

حدث فجرا، وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات موسعة تشمل الوزارة والهيئة العامة وعدة شركات

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والكانتلوب والموز الصعيدي "يعيد التوازن" في الأسواق

انفراجة في أزمة سيف الدين الجزيري وفيريرا، وهذا ما طلبه المدرب البلجيكي بشكل رسمي

أسعار المانجو اليوم الجمعة، ارتفاع الصديقة والجولك 7 جنيهات وانخفاض السكري

موضوع خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن "سماحة الإسلام"

دخلت الجحيم بـ"مزاجها"، البرازيل تستقبل مواطنتها الوحيدة الناجية من "داعش" في سوريا والعراق

لطلاب الدور الثاني، موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب أمام طلاب المرحلة الثالثة

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

حبس وغرامة، عقوبات صارمة بقانون الفتوى الشرعية

المزيد

انفوجراف

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads