طريقة عمل الكنافة بالمانجو، حلوى لذيذة ومنعشة في الصيف

طريقة عمل الكنافة بالمانجو، الكنافة بالمانجو من أشهى وأشهر الحلويات الشرقية التي أصبحت منتشرة بشكل واسع في السنوات الأخيرة، خاصة في موسم الصيف ومع توافر فاكهة المانجو الطازجة.

وطريقة عمل الكنافة بالمانجو، سهلة وبسيطة، وهي تجمع بين الطعم الشرقي التقليدي للكنافة المقرمشة وحلاوة الكريمة الناعمة ونكهة المانجو اللذيذة، مما يجعلها طبق مثالي للتحلية في المناسبات والعزومات فى الصيف.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الكنافة بالمانجو.

مكونات عمل الكنافة بالمانجو:

نصف كيلو كنافة طازجة

نصف كوب سمن أو زبدة مذابة

نصف كوب سكر بودر

لتحضير الحشوة

كوب من الحليب

3 ملاعق كبيرة نشا

2 ملعقة كبيرة سكر

نصف كوب كريمة لباني لزيادة النعومة

نصف ملعقة صغيرة فانيليا

للتزيين والإضافات

2 ثمرة مانجو ناضجة مقطعة مكعبات أو شرائح رفيعة.

كريمة مخفوقة

رشة من الفستق المجروش أو جوز الهند للتزيين.

طريقة عمل الكنافة بالمانجو

طريقة عمل الكنافة بالمانجو:

قومي بتقطيع الكنافة إلى خيوط صغيرة باليد أو باستخدام مقص المطبخ.

ضعي السمن المذاب على الكنافة مع السكر البودر وقلبي جيدا حتى تتشرب الكنافة السمن بالكامل.

في صينية مدهونة بالسمن، افردي نصف كمية الكنافة مع الضغط عليها جيدا حتى تتماسك وتشكل قاعدة متساوية.

ضعيها في الفرن الساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 10 دقائق تقريبا حتى تكتسب لون ذهبي خفيف.

في قدر على النار ضعي الحليب مع السكر والنشا المذاب في قليل من الماء.

قلبي باستمرار حتى يبدأ الخليط في التماسك.

أضيفي الكريمة اللبانى والفانيليا وقلبي حتى يصبح القوام كريمي ناعم.

ارفعيه من على النار واتركيه يبرد قليلا.

بعد أن تبرد الكنافة قليلا، وزعي خليط الكريمة على الوجه الأول من الكنافة.

ضعي طبقة من قطع المانجو فوق الكريمة.

غطيها بالنصف الآخر من الكنافة الممزوجة بالسمن.

أدخلي الصينية إلى الفرن مرة أخرى حتى يصبح الوجه ذهبي ومقرمش.

أخرجي الكنافة من الفرن واتركيها لتبرد قليلًا.

زيني الوجه بقطع المانجو الطازجة بشكل جمالي.

يمكنك إضافة خطوط من الكريمة المخفوقة أو رشة من الفستق المطحون لمزيد من الطعم المميز.

قدميها باردة أو فاترة حسب الرغبة.

يجب استخدام المانجو الناضجة ذات الطعم السكري لتعطي نكهة مميزة للحلوى.

من الأفضل أن تكون الكريمة باردة قبل وضعها على الكنافة حتى لا تجعلها طرية أكثر من اللازم.

يمكن استبدال الكريمة اللبانى بالقشطة إذا لم تتوافر.

يمكنك إعداد الكنافة في كاسات فردية بنفس الطريقة لمظهر أنيق في العزومات.

فوائد المانجو

والكنافة بالمانجو تعتبر حلوى دسمة نسبيا بسبب احتوائها على السمن والكريمة، لكنها في نفس الوقت غنية بالعناصر المفيدة بفضل المانجو التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات مثل فيتامين C وA ومضادات الأكسدة، مما يمنح الجسم طاقة وحيوية.

