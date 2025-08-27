مركز معلومات تغير المناخ يكشف علاقة ارتفاع الأمواج بحادث الغرق في شاطئ أبو تلات (فيديو)

أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن ما حدث فى شاطئ ابوتلات، له علاقة كبيرة جدا بسرعة الرياح، التى تنشط فى نهاية الفصول الأساسية.

وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى المذاع على فضائية "الحياة"، إن المشكلة الكبيرة ليست فى ارتفاع الأمواج ولكنها تكمن فى عملية السحب، وفى هذه الحالة تكون شدتها أقوى.

وأضاف: " حركة الأمواج فى البحر يتم اكتشافها، قبل وصول الموجة بفترة كبيرة، ولذلك يجب على المواطنين التعرف على ارتفاع الأمواج قبل التوجه إلى أي بحر، ومتابعة تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية".

وأوضح: “ارتفاع الأمواج على شاطئ أبو تلات بالإسكندرية كان أحد أسباب ارتفاع عدد وفيات الحادث”.

سياحة الإسكندرية تمنع المواطنين من نزول المياه بالقطاع الغربي والعجمي

شددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بـالإسكندرية، على منع الزائرين من نزول مياه البحر في كافة شواطئ القطاع الغربي والعجمي وعددها 42 شاطئا، بالإضافة إلى غلق شاطئ أبو تلات 2، مع السماح بالتواجد على الشواطئ تحت الشماسي فقط.

وأرجعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف سبب منع نزول مياه البحر لوجود اضطرابات في حالة البحر وارتفاع الأمواج مما أدى لرفع الراية الحمراء ومنع نزول المياه.

ويأتي القرار بعد حادث الغرق الجماعي الذي شهده شاطئ أبو تلات 2 لفتيات دار ضيافة جوية من محافظة سوهاج وراح ضحيته 7 من بينهم 4 شباب.

ووجهت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف زائري ورواد الشواطئ إلى شواطئ القطاع الشرقي التي جرى رفع الرايات الصفراء عليها، وهي تعني النزول بحذر لمياه البحر وبعضها رفعت الرايات الخضراء ومعناها أن النزول آمن للبحر.

