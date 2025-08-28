صحى ومنعش فى الصيف، طريقة عمل الآيس كريم بالمانجو

طريقة عمل الآيس كريم بالمانجو، الآيس كريم من أكثر الحلويات الصيفية المحبوبة لدى الكبار والصغار، فهو يمنح إحساس بالانتعاش.

وطريقة عمل الآيس كريم بالمانجو، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، ومن بين نكهات الآيس كريم المتعددة، يظل آيس كريم المانجو مميز بطعمه الفريد، وقيمته الغذائية العالية، حيث تجمع المانجو بين الحلاوة الطبيعية والفوائد الصحية العديدة.

وتقدم الشيف إنجي علاء، طرق مختلفة لعمل الآيس كريم بالمانجو.

الطريقة التقليدية لعمل آيس كريم المانجو

المكونات:

2 كوب من قطع المانجو الطازجة مقشرة ومقطعة

1 كوب من الكريمة اللباني كريمة الخفق

1 كوب من الحليب الكامل الدسم

نصف كوب من السكر يمكن تقليله أو استبداله بالعسل

ملعقة صغيرة من عصير الليمون لتثبيت اللون والنكهة

طريقة التحضير:

في الخلاط الكهربائي، نضع قطع المانجو مع السكر وعصير الليمون ونخلط جيدا حتى يصبح الخليط ناعم.

نضيف الحليب إلى خليط المانجو ونمزج مرة أخرى.

في وعاء منفصل، نضرب الكريمة اللباني بالمضرب الكهربائي حتى تصبح شبه متماسكة.

نضيف خليط المانجو تدريجيا إلى الكريمة ونقلب برفق حتى تتجانس المكونات.

نصب الخليط في علبة محكمة الغلق، ونضعها في الفريزر لمدة 6 إلى 8 ساعات.

كل ساعتين نخرج العلبة ونقلب الخليط بالشوكة لتجنب تكون بلورات الثلج، ثم نعيده إلى الفريزر.

عند التقديم، نغرف الآيس كريم في كاسات ونزينه بقطع مانجو طازجة أو مكسرات.

طريقة عمل الآيس كريم بالمانجو

آيس كريم المانجو بالعسل (وصفة صحية)

مكونات عمل الآيس كريم بالمانجو والعسل:-

2 كوب مانجو طازجة

نصف كوب زبادي يوناني

3 ملاعق كبيرة من العسل الطبيعي

طريقة عمل الآيس كريم بالمانجو والعسل: -

نضع المانجو والعسل في الخلاط حتى نحصل على قوام ناعم.

نضيف الزبادي ونخلط مرة أخرى.

نصب الخليط في قوالب آيس كريم أو علبة.

نتركه في الفريزر حتى يتماسك، ثم يقدم مثلجا.

هذه الطريقة مناسبة للباحثين عن وصفة خفيفة وصحية بدون كريمة أو سكر مكرر.

آيس كريم المانجو بالحليب المكثف

مكونات عمل الآيس كريم بالمانجو والحليب المكثف:-

2 كوب مانجو

كوب من الكريمة اللباني

نصف كوب حليب مكثف محلى

ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة عمل الآيس كريم بالمانجو والحليب المكثف:-

نخفق الكريمة حتى تصبح هشة.

نخلط المانجو مع الحليب المكثف والفانيليا في الخلاط.

نضيف الخليط إلى الكريمة ونقلب بلطف.

نضعه في الفريزر حتى يتماسك.

هذه الوصفة تعطي قوام كريم غني ومذاق شهي يشبه الجاهز.

نصائح لنجاح آيس كريم المانجو

يفضل استخدام المانجو الناضجة والحلوة لتقليل كمية السكر.

إضافة القليل من عصير الليمون يحافظ على لون المانجو الطبيعي.

يمكن إضافة مكسرات مجروشة مثل الفستق أو جوز الهند المبشور للتزيين.

إذا أردت قوام أكثر نعومة، يمكن استخدام ماكينة الآيس كريم إن توفرت.

يمكن تقديم الآيس كريم في أكواب بسكويت الآيس كريم لزيادة المتعة.

تزيينه بقطع من الفاكهة الطازجة (مثل الفراولة أو الكيوي) ليصبح أكثر انتعاش.

إضافة صوص الشيكولاتة أو الكراميل فوقه لإضفاء نكهة مختلفة.

