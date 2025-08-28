أقوى 10 مواجهات مرتقبة في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

أقيمت قرعة مرحلة الدوري، لبطولة دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الخميس، في فرنسا وتحديدا بإمارة موناكو.

وأسفرت القرعة عن مواجهات مثيرة في الموسم الجديد للبطولة.

نظام مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا

ويلعب كل فريق 8 مباريات: 4 داخل أرضه، 4 خارج أرضه، ضد 8 أندية مختلفة، وبنهاية الجولات الـ8، يتأهل من المركز الأول لـ الثامن إلى دور الـ16 بصورة مباشرة، ومن المركز التاسع وحتى الـ24 تتنافس بمرحلة ملحق، لتتأهل 8 أندية أخرى لدور الـ 16، وبعد ذلك تستمر البطولة بنظام خروج المغلوب.

قرعة دوري أبطال أوروبا تسفر عن مواجهات نارية

يلعب باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ضد بايرن ميونخ وبرشلونة في مرحلة الدوري، بينما سيواجه ريال مدريد، الفائز باللقب 15 مرة، عملاقي الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي وليفربول، بموجب القرعة التي أجريت اليوم الخميس.

ويواجه باريس سان جيرمان بقيادة المدرب لويس إنريكي أيضًا توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد الإنجليزيين، إلى جانب أتالانتا الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني في مرحلة الدوري، التي استحدثها المنظمون الموسم الماضي.

وستتجدد المنافسة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، كما سيحل الفريق الإسباني ضيفًا على ليفربول في مباراة ستكون بمثابة العودة لترينت ألكسندر-أرنولد إلى ملعب أنفيلد، الذي رحل عنه بعد انتهاء عقده في نهاية الموسم. كما سيواجه ريال مدريد يوفنتوس على أرضه.

وسيواجه ليفربول أيضًا إنتر ميلان، وأتلتيكو مدريد وآينتراخت فرانكفورت. في حين يلعب بايرن أيضًا أمام تشيلسي وآرسنال.

ويستضيف إنتر ميلان، وصيف بطل العام الماضي، ليفربول وآرسنال، بينما يحل ضيفًا على بروسيا دورتموند وأتليتيكو مدريد.

كذلك، يستضيف برشلونة، بطل الدوري الإسباني والذي وصل إلى قبل نهائي العام الماضي، فريق باريس سان جيرمان، في حين يلعب خارج أرضه ضد تشيلسي ونيوكاسل.

ويلعب آرسنال، الذي وصل أيضًا إلى قبل النهائي الموسم الماضي، ضد أتلتيكو مدريد وكلوب بروغ.

أقوى 10 مواجهات في دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان × بايرن ميونخ

برشلونة × باريس سان جيرمان

ليفربول × ريال مدريد

ريال مدريد × مانشستر سيتي

بايرن ميونخ × تشيلسي

آرسنال × بايرن ميونخ

تشيلسي × برشلونة

إنتر ميلان × ليفربول

ريال مدريد × يوفنتوس

ليفربول × أتلتيكو مدريد

