أبرزهم باريس وتشيلسي وآرسنال، تاريخ مواجهات البايرن أمام فرق مجموعته بدوري الأبطال

سُحبت مساء اليوم الخميس قرعة مرحلة الدوري من منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم (2025- 2026) في إمارة موناكو الفرنسية، والتي أسفرت عن مواجهات مثيرة لكبار الأندية في القارة العجوزة.

وفيما يلي، تاريخ مواجهات بايرن ميونخ الألماني أمام فرق مجموعته في دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان

يستعد البايرن لخوض مباراة قوية خارج ميدانه أمام حامل اللقب باريس سان جيرمان، ودائمًا ما كانت مواجهات الفريقين متوازنة في دوري الأبطال حيث سبق وأن تواجها 15 مرة من قبل، حقق خلالها البايرن 8 انتصارات وخسر في 7 لقاءات دون أخرى.

وتواجه الفريقان آخر مرة في كأس العالم للأندية هذا الصيف وتحديدًا في ربع النهائي، وفاز باريس سان جيرمان (2-0)، لينهي سلسلة من 4 هزائم متتالية أمام البافاري، وكان آخرها في مرحلة الدوري من دوري الأبطال الموسم الماضي بهدف دون رد في أليانز أرينا، ولكن تبقى المواجهة الأشهر بين الفريقين في نهائي البطولة عام 2020، وفاز به البايرن بهدف دون رد.

تشيلسي

سيكون البايرن على موعد مع مواجهة أخرى مرتقبة مع بطل العالم تشيلسي في أليانز أرينا، ويملك البافاري أفضلية على البلوز حيث سبق وأن تواجها 6 مرات، فاز خلالها الفريق الألماني 4 مرات مقابل انتصارين للفريق الإنجليزي.

وحسم البايرن آخر مواجهة بنتيجة (4-1) في إياب ثمن نهائي موسم (2019- 2020)، ولكن تبقى المباراة الأشهر هي مواجهتهما في نهائي البطولة عام 2012 وفاز تشيلسي حينها بركلات الترجيح.

آرسنال

يخوض البايرن مواجهة مألوفة للغاية بالنسبة له في دوري الأبطال عندما يرحل لمواجهة آرسنال، ويملك البافاري أفضلية واضحة على الفريق الإنجليزي بالفوز في 8 مباريات والتعادل في 3 لقاءات وخسارة مثلهم.

وحسم البايرن آخر مواجهة بين الفريقين بهدف دون رد في إياب ربع النهائي موسم (2023- 2024) بعد التعادل ذهابًا (2-2).

ويملك البافاري سجلًا مميزًا من الانتصارات الكاسحة أمام آرسنال بالفوز بنتيجة (5-1) ذهابًا وإيابًا في ثمن نهائي (2016- 2017)، والفوز بنفس النتيجة في أليانز أرينا بدور المجموعات في موسم (2015- 2016)، وهو الموسم الذي شهد آخر فوز لآرسنال على البايرن وكان بهدفين دون رد في ملعب الإمارات.

كلوب بروج

يستقبل البايرن على ملعبه كلوب بروج، وسبق وأن تواجها مرتين من قبل في دور المجموعات من موسم (2005- 2006)، وحينها فاز البافاري على أرضه (1-0)، وتعادلا في بلجيكا (1-1).

سبورتنج لشبونة

سيكون البايرن على موعد مع أحد الفرق التي لم يعرف طعم الهزيمة أمامها من قبل، وذلك عندما يستقبل سبورتنج لشبونة.

وسبق وأن تواجها 4 مرات من قبل، وفاز البايرن 3 مرات وتعادلا في لقاء واحد، وأتت آخر مواجهة بينهما في ثمن نهائي موسم (2008- 2009)، وقسا البايرن كثيرًا على نظيره البرتغالي بالفوز ذهابًا خارج أرضه (5-0) وإيابًا في ألمانيا بنتيجة (7-1).

آيندهوفين

يجدد البايرن الموعد مع آيندهوفين، وهو أحد الخصوم المفضلة أوروبيًا للبافاري، حيث تواجها 8 مرات من قبل، وفاز الفريق الألماني 6 مرات وتعادلا في لقاء واحد وخسر في مثله.

وأتت آخر مواجهة بينهما في دور المجموعات من موسم (2016- 2017)، وفاز البايرن ذهابًا (4-1) وإيابًا خارج أرضه (2-1).

يونيون سانت جيلواز

هذه هي أول مواجهة تجمع بين الفريقين طوال تاريخهما.

بافوس

هذه هي أول مواجهة تجمع بين الفريقين طوال تاريخهما.

