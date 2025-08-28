الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

للموسم الخامس على التوالي، مواجهة متكررة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي

ريال مدريد ومانشستر
ريال مدريد ومانشستر سيتي، فيتو

جرت مراسم قرعة مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد 2025-2026، مساء اليوم الخميس، بإمارة موناكو في فرنسا.

وأوقعت القرعة، فريق ريال مدريد البطل التاريخي للمسابقة، ضد نظيره مانشستر سيتي، وذلك في مواجهة مكررة في السنوات القليلة الماضية.

مواجهة متكررة للموسم الخامس على التوالي بين ريال مدريد ومانشستر سيتي

وذكرت شبكة "أوبتا" أن الريال والسيتي سيواجهان بعضهما البعض، للموسم الخامس على التوالي في دوري الأبطال.

وأضافت "منذ موسم 2021-2022، كانت هذه المواجهة الأكثر تكرارًا منذ ذلك الحين بواقع 8 مرات".

جدير بالذكر أن القرعة أسفرت عن مواجهة ريال مدريد لكل من مان سيتي، ليفربول، يوفنتوس، بنفيكا، مارسيليا، أولمبياكوس، موناكو وكيرات.

في المقابل، سيواجه السيتي، كل من بوروسيا دورتموند، ريال مدريد، باير ليفركوزن، فياريال، نابولي، بودو جليمت، جالطة سراي وموناكو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مانشستر سيتي مان سيتي ريال مدريد الريال دوري ابطال اوروبا

مواد متعلقة

لقاءات السحاب تبدأ مبكرا بالشامبيونزليج.. قرعة دوري أبطال أوروبا تضع الكبار وجها لوجه.. ريال مدريد في مهمة صعبة أمام ليفربول ومانشستر سيتي.. وحامل اللقب يلتقي برشلونة

ضربة البداية أمام ريال مدريد، جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا

قرعة دوري أبطال أوروبا، مواجهات نارية للأندية الكبيرة في مرحلة الدوري

رئيس يويفا يعارض إقامة مباريات دوري الأبطال في الولايات المتحدة

الأكثر قراءة

خبير يكشف تأثير خفض البنك المركزي سعر الفائدة على الذهب والدين الحكومي

حدث فجرا، وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات موسعة تشمل الوزارة والهيئة العامة وعدة شركات

موضوع خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن "سماحة الإسلام"

انفراجة في أزمة سيف الدين الجزيري وفيريرا، وهذا ما طلبه المدرب البلجيكي بشكل رسمي

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والكانتلوب والموز الصعيدي "يعيد التوازن" في الأسواق

أسعار المانجو اليوم الجمعة، ارتفاع الصديقة والجولك 7 جنيهات وانخفاض السكري

دخلت الجحيم بـ"مزاجها"، البرازيل تستقبل مواطنتها الوحيدة الناجية من "داعش" في سوريا والعراق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

حبس وغرامة، عقوبات صارمة بقانون الفتوى الشرعية

المزيد

انفوجراف

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads