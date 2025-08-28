للموسم الخامس على التوالي، مواجهة متكررة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي

جرت مراسم قرعة مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد 2025-2026، مساء اليوم الخميس، بإمارة موناكو في فرنسا.

وأوقعت القرعة، فريق ريال مدريد البطل التاريخي للمسابقة، ضد نظيره مانشستر سيتي، وذلك في مواجهة مكررة في السنوات القليلة الماضية.

مواجهة متكررة للموسم الخامس على التوالي بين ريال مدريد ومانشستر سيتي

وذكرت شبكة "أوبتا" أن الريال والسيتي سيواجهان بعضهما البعض، للموسم الخامس على التوالي في دوري الأبطال.

وأضافت "منذ موسم 2021-2022، كانت هذه المواجهة الأكثر تكرارًا منذ ذلك الحين بواقع 8 مرات".

جدير بالذكر أن القرعة أسفرت عن مواجهة ريال مدريد لكل من مان سيتي، ليفربول، يوفنتوس، بنفيكا، مارسيليا، أولمبياكوس، موناكو وكيرات.

في المقابل، سيواجه السيتي، كل من بوروسيا دورتموند، ريال مدريد، باير ليفركوزن، فياريال، نابولي، بودو جليمت، جالطة سراي وموناكو.

