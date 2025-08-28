يواجه ريال مدريد بالجولة الثانية، ترتيب مباريات مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

أقيمت مساء اليوم الخميس، في موناكو بفرنسا، قرعة مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، وستكون هناك مواجهات مثيرة وقوية بين الفرق العريقة.

ترتيب مباريات مانشستر سيتي بقيادة عمر مرموش في دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي يواجه: بوروسيا دورتموند، ريال مدريد، ليفركوزن، فياريال، نابولي، بودو/جليمت، جالطة سراي، موناكو.

نظام دوري أبطال أوروبا 2025-2026

يشارك 36 فريقا من مختلف أنحاء القارة الأوروبية في مسابقة دوري أبطال أوروبا في نسخة البطولة الجديدة 2025-2026، بدلا من 32 ناديًا كما جرت العادة على مدار عدة سنوات مضت قبل أن يسدل الستار على هذا النظام في 2023-2024.

وأقيمت النسخة الماضية لدوري الأبطال بالنظام الجديد بمشاركة 36 فريقًا، وتُوج باللقب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لأول مرة في تاريخه.

ويخوض كل فريق في مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا 8 مباريات ضد 8 منافسين مختلفين، بواقع 4 على ملعبه و4 خارجه، بدلا من 6 لقاءات بنظام المجموعات الملغى قبل أكثر من عام كامل.

وتحُول قواعد المسابقة دون وقوع فريقين من نفس البلد في مواجهة مبكرا خلال مرحلة الدوري، على غرار ريال مدريد وبرشلونة من إسبانيا، وليفربول وأرسنال ومانشستر سيتي من إنجلترا.

وعلى غرار الموسم الماضي، تتأهل أول 8 فرق في الترتيب النهائي مباشرة إلى دور الـ16، بينما تلعب الأندية الواقعة بين المركزين التاسع والـ 24 وجها لوجه بنظام الذهاب والعودة، ليتأهل 8 منها إلى ثمن النهائي، وبعدها تستكمل البطولة بالنظام المعتاد حتى المباراة النهائية.

مواعيد مباريات مرحلة الدوري لموسم 2025-2026

الجولة الأولى: 16 - 18 سبتمبر 2025

الجولة الثانية: 30 سبتمبر - 1 أكتوبر 2025

الجولة الثالثة: 21 - 22 أكتوبر 2025

الجولة الرابعة: 4 - 5 نوفمبر 2025

الجولة الخامسة: 25 - 26 نوفمبر 2025

الجولة السادسة: 9 - 10 ديسمبر 2025

الجولة السابعة: 20 - 21 يناير 2026

الجولة الثامنة: 28 يناير 2026

مواعيد الأدوار الإقصائية ونهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026

ثمن النهائي: 10/11 مارس و17/18 مارس 2026

ربع النهائي: 7/8 أبريل و14/15 أبريل 2026

نصف النهائي: 28/29 أبريل و5/6 مايو 2026

النهائي: 30 مايو 2026

