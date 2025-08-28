رابع حكايات "ما تراه ليس كما يبدو"، موعد عرض حكاية هند الحلقة الأولى

تنطلق يوم السبت المقبل 30 أغسطس أولى حلقات حكاية “هند”، رابع حكايات مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو”، حيث تُعرض الحلقة الأولى في تمام الساعة 7 مساءً على شاشة DMC، بالإضافة إلى منصتي Watchit وشاهد.

ويواصل المسلسل تقديم حكايات منفصلة، تحمل كل واحدة منها أحداثًا جديدة وشخصيات مختلفة، وسط أجواء من الإثارة والتشويق التي لاقت صدى واسع لدى الجمهور مع عرض الحكايات السابقة.

برومو حكاية هند

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل “ما تراه ليس كما يبدو” البرومو الرسمي لحكاية “هند”، وهي رابع حكايات العمل ومستوحاة من أحداث حقيقية، وستعرض الحكاية على قنوات DMC ومنصتي شاهد وWatch It.

لمشاهدة الفيديو من هنا

طرح البوستر الرسمي لحكاية هند

وسبق أن طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" البوستر الرسمي لرابع الحكايات وهي حكاية "هند" بطولة ليلى زاهر وحازم إيهاب.

ويجمع البوستر كافة أبطال العمل، الذي يقوم بإخراجه خالد سعيد ومن تأليف هند عبد الله.

أبطال حكاية هند

الحكاية من بطولة الفنانة ليلى أحمد زاهر، في أول ظهور فني لها بعد زواجها من الفنان هشام جمال، ويشاركها البطولة كل من حازم إيهاب، ومؤمن نور، وحنان سليمان، عزوز عادي، ياسمين رحمي، فاطمة محمد، أحمد فهيم، فريدة سالم، هاجر الشرنوبي.

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

ويضم مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" سبع حكايات مستقلة، تمتد كل منها على مدار خمس حلقات، ويشارك في بطولة كل قصة فريق عمل مختلف، ويعرض على شاشة قناة DMC ومنصة Watch It ومنصة شاهد.

