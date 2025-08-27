الخميس 28 أغسطس 2025
طرح البوستر الرسمي لرابع حكايات مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"

ليلى زاهر، فيتو
طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" البوستر الرسمي لرابع الحكايات وهي حكاية "هند" بطولة ليلى زاهر وحازم إيهاب.

ويجمع البوستر كافة أبطال العمل، الذي يقوم بإخراجه خالد سعيد ومن تأليف هند عبد الله.

أبطال حكاية هند

الحكاية من بطولة الفنانة ليلى أحمد زاهر، في أول ظهور فني لها بعد زواجها من الفنان هشام جمال، ويشاركها البطولة كل من حازم إيهاب، ومؤمن نور، وحنان سليمان، عزوز عادي، ياسمين رحمي، فاطمة محمد، أحمد فهيم، فريدة سالم، هاجر الشرنوبي.

مسلسل  ما تراه ليس كما يبدو

ويضم مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" سبع حكايات مستقلة، تمتد كل منها على مدار خمس حلقات، ويشارك في بطولة كل قصة فريق عمل مختلف، ويعرض على شاشة قناة DMC ومنصة Watch It ومنصة شاهد.

