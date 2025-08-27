الخميس 28 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

ميرنا جميل: حياتي الحقيقية الرسم ومبسوطة بيه وبعتبره منحة من الله

ميرنا جميل مع معتز
ميرنا جميل مع معتز التوني، فيتو

حلت الفنانة ميرنا جميل ضيفة على برنامج فضفضت أوي مع الإعلامي معتز التوني والذي يعرض عبر منصة Watch It، حيث تحدثت عن شغفها الحقيقي بعيدًا عن التمثيل، مؤكدة أن حياتها الحقيقية هي الرسم، واصفة إياه بأنه “منحة من الله” وموهبة ظهرت معها منذ الصغر ووجدت دعمًا واهتمامًا كبيرًا من أسرتها.  

وأوضحت ميرنا أنها اعتادت الرسم منذ سنوات واحتفظت بلوحاتها جانبًا من دون أن تدرك أنها “حاجة مهمة أو كبيرة”، إلا أنها مؤخرًا لاحظت تفاعلًا إيجابيًا من الجمهور عند نشر أعمالها على “السوشيال ميديا”، وأضافت قائلة:  “بتبسط بالرسم وبتبسط أوي لما حد يجيبلي هدايا ليها علاقة بيه زي فرش، استاند، كانفاس”، وأضافت ”يعني بحس انت فهمت أنا عايزة ايه".

وشهدت الحلقة لقاء عفويا وصريحا مع ميرنا وتطرق الحديث إلى طفولتها وحياتها الشخصية والفنية.

برنامج فضفضت أوي

"فضفضت أوي" برنامج مختلف تمامًا، يستضيف خلاله المخرج معتز التوني الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب فى حياتهم الخاصة ويكشفون أسرارًا جديدة، ولكن بشكل مختلف عن البرامج الأخرى.

برنامج "فضفضت أوى" أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، مكون من 30 حلقة ويذاع كل يوم أربعاء عبر منصة Watch it الرقمية، يحل خلالها 30 فنانًا ضيوفًا على المخرج معتز التوني لسرد مواقف مضحكة وكوميدية، وهم: كريم محمود عبد العزيز، والفنانة منة شلبي، والفنان محمد رضوان، والفنان محمد ثروت، والفنان هشام ماجد، والفنان عمرو يوسف، والفنان ماجد الكدواني، والفنان بيومي فؤاد، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد القس، رحمة أحمد، سامي مغاوري، محمد ممدوح، أوس أوس، ميمي جمال، ميرنا جميل، أيمن وتار، أحمد فتحي، هالة فاخر، عبد الرحمن "توتا"، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد أوتاكا، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنايني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.

