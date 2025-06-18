قصة وأبطال مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"

يخوض عدد من النجوم الشباب تجربة درامية جديدة بعنوان "ما تراه، ليس كما يبدو"، حيث يضم المسلسل 7 حكايات مستقلة، يقدم من خلالها نوعية دراما متعددة، ويُعرض العمل خلال موسم الصيف على شاشات المتحدة ومنصاتها الرقمية.

مسلسل ماتراه ليس كما يبدو

ويأتي المسلسل مكون من 35 حلقة، موزعة على 7 حكايات، بحيث تتكون كل حكاية من 5 حلقات تُعرض بشكل متتابع، وتُقدَّم بفريق عمل مختلف، بما يشمل أبطالها، مؤلفيها، ومخرجيها

ويعتمد مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" على البطولة الجماعية لعدد كبير من النجوم الشباب الذين أثبتوا جدارتهم خلال السنوات الماضية، ومنهم: أحمد خالد صالح، مريم الجندي، هنادي مهنا، تارا عماد، رنا رئيس، أحمد جمال سعيد، هاجر الشرنوبي، ونانسي هلال، مع استمرار التعاقد مع مزيد من النجوم والمخرجين خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر انطلاق التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من كافة التفاصيل التحضيرية واستكمال التعاقدات مع الأعضاء الجديدة المقرر إدراجها بالعمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.