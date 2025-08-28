الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بدر عبد العاطي: من يستهدف المصالح المصرية خاسر وبائس

الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، فيتو

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن من يستهدف السفارات المصرية يعمل لصالح أجندة خفية تخدم الاحتلال الإسرائيلي.

من اليوم الأول سقطت الأقنعة

وقال خلال تصريحات له بحسب العربية الحدث: "من اليوم الأول سقطت الأقنعة، وأي طرف يعمل على استهداف المصالح المصرية هو خاسر وبائس".

الجهود المصرية في الضغط لإنفاذ المساعدات الإنسانية

وأكد الجهود المصرية في الضغط لإنفاذ المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية لأهالي قطاع غزة، والتشبث ببقاء القضية الفلسطينية حية من خلال رفض مخططات التهجير.

وفي وقت سابق اليوم، أكد وزيرا خارجية مصر وقطر أن جهود البلدين لن تتوقف حتى يتم الوصول لوقف فوري للنار في قطاع غزة رغم عدم تجاوب إسرائيل مع مقترح الوسطاء.

 وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما

ونص المقترح الذي وافقت عليه حماس سابقا على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وإطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء تحتجزهم في غزة، وتسليم جثث 18 أسيرا مقابل الإفراج عن نحو 200 فلسطيني من المحكوم عليهم بالسجن لمدد طويلة في إسرائيل،.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المساعدات الانسانية السفارات المصرية الاحتلال الإسرائيلي غزة مخططات التهجير وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما استهداف المصالح المصرية مصر وقطر

مواد متعلقة

وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الفلبينية تعزيز العلاقات الثنائية

وزير الخارجية: قطر تعتزم ضخ استثمارات بـ 7.5 مليار دولار في مصر

وزير الخارجية: تهجير الفلسطينيين خط أحمر لن نسمح بحدوثه

5 رسائل من وزير الخارجية إلى جوناثان باول للإفراج عن أحمد عبد القادر في لندن (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

خبير يكشف تأثير خفض البنك المركزي سعر الفائدة على الذهب والدين الحكومي

حدث فجرا، وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات موسعة تشمل الوزارة والهيئة العامة وعدة شركات

موضوع خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن "سماحة الإسلام"

انفراجة في أزمة سيف الدين الجزيري وفيريرا، وهذا ما طلبه المدرب البلجيكي بشكل رسمي

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والكانتلوب والموز الصعيدي "يعيد التوازن" في الأسواق

أسعار المانجو اليوم الجمعة، ارتفاع الصديقة والجولك 7 جنيهات وانخفاض السكري

دخلت الجحيم بـ"مزاجها"، البرازيل تستقبل مواطنتها الوحيدة الناجية من "داعش" في سوريا والعراق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

حبس وغرامة، عقوبات صارمة بقانون الفتوى الشرعية

المزيد

انفوجراف

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads