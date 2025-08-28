بدر عبد العاطي: من يستهدف المصالح المصرية خاسر وبائس

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن من يستهدف السفارات المصرية يعمل لصالح أجندة خفية تخدم الاحتلال الإسرائيلي.

من اليوم الأول سقطت الأقنعة

وقال خلال تصريحات له بحسب العربية الحدث: "من اليوم الأول سقطت الأقنعة، وأي طرف يعمل على استهداف المصالح المصرية هو خاسر وبائس".

الجهود المصرية في الضغط لإنفاذ المساعدات الإنسانية

وأكد الجهود المصرية في الضغط لإنفاذ المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية لأهالي قطاع غزة، والتشبث ببقاء القضية الفلسطينية حية من خلال رفض مخططات التهجير.

وفي وقت سابق اليوم، أكد وزيرا خارجية مصر وقطر أن جهود البلدين لن تتوقف حتى يتم الوصول لوقف فوري للنار في قطاع غزة رغم عدم تجاوب إسرائيل مع مقترح الوسطاء.

وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما

ونص المقترح الذي وافقت عليه حماس سابقا على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وإطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء تحتجزهم في غزة، وتسليم جثث 18 أسيرا مقابل الإفراج عن نحو 200 فلسطيني من المحكوم عليهم بالسجن لمدد طويلة في إسرائيل،.

