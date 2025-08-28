وزير الخارجية: تهجير الفلسطينيين خط أحمر لن نسمح بحدوثه

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه هناك جهود مصرية قطرية لإيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة.

رفض أي حلول عسكرية في قطاع غزة

وشدد وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفى مع نظيره القطري، اليوم الخميس، على أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر لن نسمح بحدوثه، مؤكداُ على رفض أي حلول عسكرية في قطاع غزة.

وركز عبد العاطى على ضرورة إيجاد أفق سياسي لحل الأزمة في غزة، منوهًا إلى أن هناك رفض مصري قطري لأي محاولات تهجير للفلسطينيين.

سرعة التوصل إلى صفقة لمدة 60 يوما لوقف إطلاق النار في غزة

وأوضح أنه يتم العمل على سرعة التوصل إلى صفقة لمدة 60 يوما لوقف إطلاق النار في غزة، مركزًا على أن جهود التوصل إلى صفقة في غزة مستمرة ولن تنقطع.

كما طالب عبد العاطي بضرورة وقف إطلاق النار في السودان بما يحفظ مؤسساته.

