وزير الخارجية: قطر تعتزم ضخ استثمارات بـ 7.5 مليار دولار في مصر

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج: إن التبادل التجاري بين مصر وقطر شهد طفرة كبيرة، بزيادة تجاوزت 54% في العام الأخير.

تطوير العلاقات بين مصر وقطر

وأوضح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، أن مباحثاته مع نظيره القطري تناولت تفعيل ومزيد من تطوير العلاقات الثنائية.

وأشار إلى «تأكيد الالتزام القطري بضخ حزمة استثمارية في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار»، مضيفًا «هناك مشروعات محددة سيتم الإعلان عنها خلال أسابيع محدودة، في مراسم كبيرة تليق بعمق العلاقة بين البلدين الشقيقين».

تقديم الحوافز الضريبية والجمركية

وذكر أنه استعرض الفرص الواعدة في السوق المصري، والإصلاحات الجذرية التي تبنتها الدولة للتسهيل على المستثمرين، وتقديم الحوافز الضريبية والجمركية، وتوفير بيئة مواتية لتعزيز دور القطاع الخاص المصري والقطري.

وأكد أن توفير بيئة مواتية لتعزيز دور القطاع الخاص يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.

تدفق المزيد من الاستثمارات القطرية 

وأكمل: «نتوقع تدفق المزيد من  الاستثمارات القطرية في إطار الحزمة المعلنة، وهناك اهتمام أكبر بالقطاعات ذات الأولوية، ومنها: الزراعة والأمن الغذائي والسياحة والقطاع الفندقي والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها».

