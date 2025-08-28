الخميس 28 أغسطس 2025
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الفلبينية تعزيز العلاقات الثنائية

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى ووزيرة خارجية الفلبين، فيتو

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالًا هاتفيًا مع "ماريا تريسا لازارو" وزيرة خارجية الفلبين اليوم، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

الاحتفال العام المقبل بمرور ٨٠ عامًا على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر والفلبين

وقدم الوزير عبد العاطي التهنئة لنظيرته الفلبينية على توليها مهام منصبها الجديد، معربا عن التطلع للعمل على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، خاصة مع الاحتفال العام المقبل بمرور ٨٠ عامًا على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. 

وأعربت الوزيرة الفلبينية من جانبها عن تطلعها للعمل على تعزيز العلاقات الثنائية، مشيرة إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال الفلبين.

 الفرص الواعدة التي يزخر بها الاقتصاد المصري أمام الاستثمارات الأجنبية

كما أطلع الوزير عبد العاطي نظيرته الفلبينية على الفرص الواعدة التي يزخر بها الاقتصاد المصري أمام الاستثمارات الأجنبية، مبرزا التزام الدولة المصرية بجذب الاستثمارات وتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الدول الآسيوية.

كما أكد الحرص على تعزيز العلاقة بين مصر وتجمع الآسيان، خاصة منذ توقيع مصر على اتفاقية "التعاون والصداقة" في سبتمبر ٢٠١٦. 

كما تبادل الوزيران الرؤى والتقديرات حول المستجدات الإقليمية في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

