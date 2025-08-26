الأربعاء 27 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

5 رسائل من وزير الخارجية إلى جوناثان باول للإفراج عن أحمد عبد القادر في لندن (إنفوجراف)

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد عبد القادر لندن تطورات القبض على المواطن المصرى أحمد عبد القادر الجهات البريطانية المواطن المصري

مواد متعلقة

مصر تطالب بريطانيا بسرعة الإفراج عن المواطن أحمد عبد القادر (تفاصيل)

ثورة ضد المخابرات البريطانية بعد القبض على أحمد عبد القادر، ونشطاء يلمحون إلى لغز الـ 5 فلاشات وأنس حبيب

لندن والإخوان إيد واحدة، القبض على أحمد عبد القادر صاحب مبادرة حماية سفارات مصر بالخارج (صور)

عماد النحاس يقيم أداء زيزو بأول جولتين بالدوري ويثير القلق بشأن أحمد عبد القادر رغم تدخل الإدارة

الأكثر قراءة

ارتبكت إثيوبيا وتأثرت مصر، خبير يكشف موعد وصول مياه النيل الأزرق إلى السد العالي

وش إجرام، بائعة خضار تقتل عاملا وتصيب نجله الشاب بـ"سلاح أبيض" في القليوبية

خروج أحمد عبد القادر ميدو من السجن في لندن ونائب رئيس الاتحاد يكشف التفاصيل

دراسة تحذر: موجات الحر المتكررة تسرع الشيخوخة البيولوجية

صدمة لجمهور رحمة محسن، أحمد العوضي يعلن مفاجأة عن مسلسله الجديد في رمضان (فيديو)

ثلاثي حائط صد ورابعهم إمام عاشور، صدمة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

محافظة الإسكندرية توجه نداء لأهالي برج العرب من انتشار رائحة غاز

منها السن وشهادة التعليم الأساسي، الشروط المطلوبة للترشح بانتخابات مجلس النواب 2025

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المصري

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة للتعيين بمجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads