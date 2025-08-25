الثلاثاء 26 أغسطس 2025
ضبط مخالفات وإعدام أغذية فاسدة خلال حملة رقابية ببني سويف

حملة رقابية موسعة
حملة رقابية موسعة على المنشآت الغذائية ببني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على استمرار تكثيف حملات الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية والمصانع بمختلف مراكز المحافظة، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وسلامة تداول الأغذية، حفاظًا على صحة المواطنين وجودة المنتجات.

حملة رقابية موسعة على المنشآت الغذائية ببني سويف

وأوضح الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، في تقريره للمحافظ، أنه تم تنفيذ حملة موسعة على المنشآت الغذائية، ضمن خطة المديرية للمتابعة والتفتيش المستمر، بمشاركة الدكتورة أمنية أحمد حسن، مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتور ماجد سالمان، مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، وفريق من الإدارات الصحية بمراكز الواسطى وناصر وبني سويف وشرق النيل وإهناسيا وببا وسمسطا والفشن.

وشملت الحملة المرور على 137 منشأة غذائية، وأسفرت عن إعدام نحو 309 كيلوجرامات من المواد الغذائية المتنوعة، مثل منتجات اللحوم والدواجن والألبان، إضافة إلى 60 لترًا من الخل والمياه الغازية والزيوت المستعملة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغيرات في الخواص الطبيعية، كما تم ضبط 57 كيلوجرامًا من الأغذية، بينها عسل وجبنة رومي ولانشون مجهولة المصدر وبدون بيانات، وتحرير محاضر ضبط وإحالتها للنيابة العامة.

ضبط مخالفات وإعدام أغذية فاسدة ببني سويف

وسحبت الحملة 10 عينات غذائية لفحصها في المعمل المشترك ببني سويف، وحررت 139 محضر جنحة صحية، بينها 58 لعدم استيفاء الاشتراطات، و76 لعدم وجود شهادات صحية سارية للعاملين، و4 مخالفات للقانون الخاص بالمثلجات، ومخالفة واحدة لاشتراطات الأوعية والعبوات. 

كما تم ضبط 6 منشآت تعمل بدون ترخيص، و4 أخرى تمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان وتكليفات المحافظ، في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان سلامة الأغذية وحماية صحة المواطنين.

