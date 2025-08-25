الثلاثاء 26 أغسطس 2025
محافظات

وكيل صحة بني سويف يعلن بدء العمل في 7 عيادات متخصصة للقضاء على السمنة

تدشين 7 عيادات متخصصة
تدشين 7 عيادات متخصصة للقضاء على السمنة ببني سويف، فيتو

أعلن الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بـ محافظة بني سويف، بدء العمل بعيادات متخصصة للقضاء على السمنة، ضمن وحدات الرعاية الصحية الأولية على مستوى المحافظة، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لمواجهة الأمراض غير السارية، وتحسين المؤشرات الصحية للمواطنين، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

 

توزيع 7 عيادات للقضاء على السمنة ببني سويف

 

وأوضح وكيل صحة بني سويف، أن العيادات التي تم تدشينها يبلغ عددها 7 عيادات موزعة على مراكز المحافظة، وهي: وحدة تزمنت الشرقية بإدارة بني سويف، ووحدة ميانة بإدارة إهناسيا، ووحدة كوم أبو خلاد بإدارة ناصر، ووحدة عطف أفوه بإدارة الواسطي، ووحدة دشطوط بإدارة سمسطا، ووحدة أقفهص بإدارة الفشن، ووحدة البرانقة بإدارة ببا.

 

وأشار وكيل صحة بني سويف، إلى أن هذه العيادات ستقدم خدمات الفحص الشامل وقياس مؤشر كتلة الجسم، بجانب تقديم الاستشارات الغذائية، ووضع برامج علاجية فردية لكل حالة وفق احتياجاتها، تحت إشراف فرق طبية مدربة ومتخصصة.

 

نشر التوعية المجتمعية بمخاطر السمنة

 

وأكد وكيل صحة بني سويف، أن العيادات ستعمل على نشر التوعية المجتمعية بمخاطر السمنة، وأهمية التغذية السليمة وممارسة النشاط البدني، من خلال حملات تثقيفية داخل الوحدات الصحية، بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لنشر الرسائل التوعوية بين المواطنين.

وشدد الدكتور هاني جميعة، على أن مديرية الصحة ببني سويف، تضع في أولوياتها تطوير الخدمات الصحية والوقائية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرات الرئاسية التي تستهدف الارتقاء بصحة المواطن المصري، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة داخل تلك العيادات.

 

