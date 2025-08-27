أخبار الحوادث اليوم: تفاصيل صادمة في مقتل طفل على يد لص ببورسعيد.. ضبط ناد صحي للأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية.. والتحفظ على أموال التيك توكر أوتاكا

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي مشاجرة استخدمت فيها أسلحة بيضاء بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملة أمنية مكبرة استهدفت المصانع والمخازن العشوائية غير المرخصة بنطاق محافظة كفر الشيخ.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط عنصر إجرامي تخصص في النصب على المواطنين بمحافظة المنيا.

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، لقيامه بإدارة نادٍ صحي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

شنت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الإدارات الجغرافية، حملات مرورية مكثفة استهدفت كافة أنحاء الجمهورية؛ في إطار جهود وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط المرورى وتعزيز السيولة على الطرق والمحاور.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله فتاة تتعاطى المواد المخدرة بجوار سيارة "فان" بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية.



تفاصيل صادمة في مقتل طفل على يد لص ببورسعيد.. الضحية تصدى للجاني أثناء محاولته سرقة محل والده.. وقرارات عاجلة من النيابة العامة (صور)





تحولت منطقة البازار في حي الشرق بمحافظة بورسعيد إلى مسرح لجريمة مؤلمة، بعدما قُتل طفل لم يتجاوز 13 عامًا طعنًا بسكين على يد لص أثناء محاولته سرقة محل والده، ليُسجل الصغير بدمائه أروع صور الشهامة والرجولة رغم حداثة سنه.



طارق العوضي: النيابة أعادت فتح قضية مقتل النائب عبد الحميد الشيخ



قال المحامي طارق العوضي إن النيابة العامة أصدرت قرارات هامة وحاسمة في قضية مقتل النائب الدكتور عبد الحميد الشيخ، تقضي بـ إعادة فتح ملف القضية بالكامل وإجراء تحقيقات شاملة.

رفض استئناف التيك توكر مداهم واستمرار حبسه

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، رفض الاستئناف المقدم من التيك توكر مداهم، المتهم بغسل أموال بلغت نحو 65 مليون جنيه، حصيلة نشاطه في ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، وأمرت باستمرار حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

النيابة تأمر بالتحفظ على أموال البلوجر أوتاكا طليق هدير عبد الرازق

أمرت النيابة العامة بالتحفظ على أموال البلوجر أوتاكا طليق البلوجر هدير عبد الرازق، في واقعة اتهامه بغسل أموال حصيلة تجارة المخدرات قيمتها 12 مليون جنيه، وأمرت بمنعه من السفر.

