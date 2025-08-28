الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مجلس الأمن يصوت اليوم على التمديد لقوات اليونيفيل في لبنان

مجلس الأمن، فيتو
مجلس الأمن، فيتو

يصوت مجلس الأمن، اليوم على مشروع قرار التمديد لقوات اليونيفيل لعام و4 أشهر على أن يبدأ سحب القوات الأممية بعدها.

جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل. 

 تأجيل التصويت على التمديد ليونيفيل

وكان قد تم تأجيل التصويت على التمديد لقوات اليونيفيل من الاثنين الماضي، لإتاحة الفرصة للتوافق بين فرنسا صاحبة مشروع التمديد وأمريكا الرافضة، وكانت الولايات المتحدة وافقت على مشروع قرار معدل قدمته فرنسا يقضي بالتجديد لليونيفيل لمرة أخيرة بعد عقود من وجودها في الجنوب اللبناني.  

مشروع قانون التمديد اليونيفيل

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أن مشروع قانون التمديد لليونيفيل المعدل ينص على سحب منظم وآمن للقوات الأممية من لبنان على مدار عام بدءا من مطلع 2027، وأن مشروع القرار المعدل يدين الحوادث التي طالت مقار يونيفيل وقواتها، وأن مشروع قرار التمديد ليونيفيل يشيد باكتشاف القوات الأممية مخابئ الأسلحة وزيادة حضورها من خلال الدوريات وتفتيش المواقع جنوب نهر الليطاني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس الامن ليونيفيل سحب القوات الأممية يونيفيل لبنان القوات الأمميه جنوب نهر الليطاني

مواد متعلقة

أمريكا شريكة فى الجريمة، حماس ترحب بالبيان الصادر عن مجلس الأمن حول غزة وتهاجم واشنطن

باستثناء الولايات المتحدة، بيان عاجل لأعضاء مجلس الأمن بشأن غزة

مجلس الأمن القومي الإيراني: نعيش حالة حرب مع وقف مؤقت لإطلاق النار

لأول مرة منذ 17 عامًا، واشنطن ترفض إدانة روسيا في مجلس الأمن الدولي بسبب جورجيا

الأكثر قراءة

الصحة: إحالة إدارة مستشفى القناطر الخيرية للتحقيق

بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في تصادم قطار وجرار بالإسكندرية

نيابة طنطا تتلقى بلاغًا للتحقيق في اتهامات بسرقة أعضاء إبراهيم شيكا

بسبب 30 جنيها، تفاصيل مشاجرة أهالي عروسين مع أفراد أمن قاعة أفراح ببني سويف

إيقاف دونجا والشيبي، عقوبات الجولة الرابعة للدوري الممتاز

القبض على نرمين طارق بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بالقاهرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

التعليم العالي تعلن القائمة السوداء للكيانات الوهمية

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر الفراخ اليوم الخميس 28 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

5285 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 28-8-2025

تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس قبل اجتماع البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز التصحيح للإمام من شخص خارج الصلاة؟ الإفتاء توضح

حكم صيام يوم الجمعة منفردا ومذاهب العلماء فيه

وُلِد الهُدى (الحلقة الخامسة)، من مظاهر تواضع النبي "عبد الله ورسوله"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads