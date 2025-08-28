مجلس الأمن يصوت اليوم على التمديد لقوات اليونيفيل في لبنان

يصوت مجلس الأمن، اليوم على مشروع قرار التمديد لقوات اليونيفيل لعام و4 أشهر على أن يبدأ سحب القوات الأممية بعدها.

جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

تأجيل التصويت على التمديد ليونيفيل

وكان قد تم تأجيل التصويت على التمديد لقوات اليونيفيل من الاثنين الماضي، لإتاحة الفرصة للتوافق بين فرنسا صاحبة مشروع التمديد وأمريكا الرافضة، وكانت الولايات المتحدة وافقت على مشروع قرار معدل قدمته فرنسا يقضي بالتجديد لليونيفيل لمرة أخيرة بعد عقود من وجودها في الجنوب اللبناني.

مشروع قانون التمديد اليونيفيل

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أن مشروع قانون التمديد لليونيفيل المعدل ينص على سحب منظم وآمن للقوات الأممية من لبنان على مدار عام بدءا من مطلع 2027، وأن مشروع القرار المعدل يدين الحوادث التي طالت مقار يونيفيل وقواتها، وأن مشروع قرار التمديد ليونيفيل يشيد باكتشاف القوات الأممية مخابئ الأسلحة وزيادة حضورها من خلال الدوريات وتفتيش المواقع جنوب نهر الليطاني.

