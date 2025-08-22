مجلس الأمن القومي الإيراني: نعيش حالة حرب مع وقف مؤقت لإطلاق النار

قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، مساء اليوم الجمعة، إن طهران تعيش حالة حرب مع وقف مؤقت لإطلاق النار وعلينا منع تجدد العدوان.

طهران تعيش حالة حرب مع وقف مؤقت لإطلاق النار

وأضاف أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: "لن نستسلم رغم الضغوط ولا يمكن إخضاعنا بالحرب.. شرطنا للتفاوض إجراء مفاوضات حقيقية لا تكون ذريعة لشن الحرب".

ترميم القدرات العسكرية عقب الحرب الأخيرة

والاسبوع الماضي، كشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن بلاده عملت على إعادة ترميم قدراتها العسكرية عقب الحرب الأخيرة مع إسرائيل.

وقال لاريجاني، في تصريحات تليفزيونية: إن "القوات المسلحة في حالة يقظة تامة حاليًا، وعملنا على معالجة نقاط الضعف منذ الأيام الأولى بعد الحرب".

وفيما يخص المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، أوضح لاريجاني أن "المفاوضات تكتيك، وأحيانًا تكون واجبة، لكن الأهم هو أن نكون في موقع قوة".

وشدد أمين مجلس الأمن القومي على أن إيران "لا تقبل نهج القوى الكبرى القائم على تحديد مهل زمنية محددة"، في إشارة إلى الضغوط الغربية بشأن البرنامج النووي.

