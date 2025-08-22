الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مجلس الأمن القومي الإيراني: نعيش حالة حرب مع وقف مؤقت لإطلاق النار

إيران، فيتو
إيران، فيتو

قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، مساء اليوم الجمعة، إن طهران تعيش حالة حرب مع وقف مؤقت لإطلاق النار وعلينا منع تجدد العدوان.

طهران تعيش حالة حرب مع وقف مؤقت لإطلاق النار

وأضاف أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: "لن نستسلم رغم الضغوط ولا يمكن إخضاعنا بالحرب.. شرطنا للتفاوض إجراء مفاوضات حقيقية لا تكون ذريعة لشن الحرب".

ترميم القدرات العسكرية عقب الحرب الأخيرة

والاسبوع الماضي، كشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن بلاده عملت على إعادة ترميم قدراتها العسكرية عقب الحرب الأخيرة مع إسرائيل.

وقال لاريجاني، في تصريحات تليفزيونية: إن "القوات المسلحة في حالة يقظة تامة حاليًا، وعملنا على معالجة نقاط الضعف منذ الأيام الأولى بعد الحرب".

وفيما يخص المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، أوضح لاريجاني أن "المفاوضات تكتيك، وأحيانًا تكون واجبة، لكن الأهم هو أن نكون في موقع قوة".

وشدد أمين مجلس الأمن القومي على أن إيران "لا تقبل نهج القوى الكبرى القائم على تحديد مهل زمنية محددة"، في إشارة إلى الضغوط الغربية بشأن البرنامج النووي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس الأمن القومي الإيراني البرنامج النووي إيران الولايات المتحدة

مواد متعلقة

إيران تكشف حقيقة حصولها على قائمة لجواسيس بريطانيين من حركة طالبان

أستاذ علاقات دولية: اشتعال الحرب بين إيران وإسرائيل مرة أخرى وارد في هذه الحالة

خبير عن احتمالية صراع جديد بين إيران وإسرائيل: وارد ويختلف عن حرب الـ12 يوما

الخارجية الإيرانية: طهران ستواصل المحادثات مع وكالة الطاقة الذرية

لاريجاني: إيران رممت قدراتها بعد الحرب الأخيرة

الأكثر قراءة

للمرة الثالثة، إخماد حريق اندلع في فندق شهير على كورنيش الإسكندرية

حقيقة عودة شيرين لـ حسام حبيب

الأهلي يقترب من التجديد لـ نجم الفريق 4 سنوات

خريطة طرح الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم

تعرف على سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

بعد أنباء عودة شيرين وحسام حبيب، كيفية إرجاع الزوجة بعد الطلقة الثانية

محمد فاضل: لا صلاح للدراما إلا بعودة ماسبيرو لـ الإنتاج، ولا أؤمن بورش الكتابة

مصرع سيدة وإصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بالشيخ زايد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير بالبورصات العالمية

بالزيادة الجديدة، تعرف على موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

تعرف على سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع المحلة.. الزمالك ضد فاركو.. ليفربول أمام نيوكاسل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد أنباء عودة شيرين وحسام حبيب، كيفية إرجاع الزوجة بعد الطلقة الثانية

حكم تأخير صرف الزكاة لتوزيعها على مدار العام

ما الحكم الشرعي لـ إسقاط الجنين بسبب الخلافات الزوجية؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads