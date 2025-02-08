طرق علاج الهربس التناسلي بالمنزل، وأعراض الإصابة به

ينتج الهربس عن الإصابة بفيروس الهربس البسيط (HSV)، ويسبب تقرحات أو بثورا في الفم أو الأعضاء التناسلية أو حولها، إلى جانب أعراض أخرى، ولا يوجد علاج حاليًا، ولكن العلاج يمكن أن يساعد في إدارة الأعراض.

هناك نوعان من فيروس الهربس البسيط: فيروس الهربس البسيط من النوع 1 (HSV-1) وفيروس الهربس البسيط من النوع 2 (HSV-2)، ويمكن أن يسبب كل من فيروس الهربس البسيط من النوع 1 وفيروس الهربس البسيط من النوع 2 الهربس التناسلي، بينما يتطور الهربس الفموي عادةً بسبب فيروس الهربس البسيط من النوع 1.

تعتبر الآفات الصغيرة المتورمة من الأعراض المميزة للهربس، وعادةً ما توجد حول الأعضاء التناسلية أو المستقيم أو الفم، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

ما هو الهربس التناسلي؟

الهربس التناسلي هو عدوى منقولة جنسيًا شائعة، ويتطور عادةً بسبب HSV-2، على الرغم من أنه يمكن أن يتطور أيضًا بسبب HSV-1.

وبشكل عام، ينتقل HSV-2 عادةً من خلال الاتصال التناسلي بشخص مصاب بـ HSV-2.

أعراض الهربس التناسلي

يعاني الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الهربس أولًا من وخز أو حكة أو حرقة قبل أن تتشكل القروح أو البثور حول الفم أو الأعضاء التناسلية، وتنفتح هذه البثور وتتسرب السوائل، مما يشكل قشرة قبل الشفاء.

أول مرة تتطور فيها القروح تكون بعد حوالي 2 إلى 20 يومًا من التعرض للفيروس، ويمكن أن تستمر من 7 إلى 10 أيام، على الرغم من أنها قد تستمر لفترة أطول أثناء تفشي المرض الأولي.

وتشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الشخص المصاب بالهربس التناسلي قد لا يعاني من أعراض، أو قد يعاني فقط من أعراض خفيفة، ومع ذلك، إذا ظهرت الأعراض على الشخص، فقد يصاب بقرحة واحدة أو أكثر حول الأعضاء التناسلية والمستقيم.

تميل هذه القروح إلى التطور على الأعضاء التناسلية، أو على الأرداف، أو أعلى الفخذين، أو على فتحة الشرج، على الرغم من أنها يمكن أن تتكون في مناطق أخرى من الجلد.

أثناء تفشي المرض الأولي، يمكن أن تستمر الأعراض من 2 إلى 6 أسابيع.

ويمكن أن يسبب الهربس أيضًا ألمًا عند التبول وإفرازات من الأعضاء التناسلية.

في بعض الأحيان، وخاصة مع أول ظهور لفيروس الهربس التناسلي، قد يعاني الأشخاص من أعراض إضافية تؤثر على أجسامهم بالكامل، مثل:

الحمى

الصداع

آلام الجسم

تضخم الغدد الليمفاوية

ألم عند التبول

عدوى العين

بعد ظهور فيروس الهربس التناسلي الأولي، من المرجح أن يصاب الشخص بنوبات متكررة، ومع ذلك، تكون هذه النوبات أقصر وأقل حدة عادةً، كما يمكن أن ينخفض ​​عدد النوبات بمرور الوقت.

أعراض النوبة الأولية

تحدث هذه الأعراض عندما يصاب الشخص بالعدوى لأول مرة، وإلى جانب القروح أو البثور، قد يسبب الهربس ما يلي:

الألم والحكة

تضخم الغدد الليمفاوية

الحمى

التعب والشعور العام بالإعياء

أسباب الهربس التناسلي

ينتشر فيروس الهربس البسيط من النوع 1 عادةً عن طريق الاتصال الفموي، وينتشر فيروس الهربس البسيط من النوع 2 عادةً عن طريق العلاقة الحميمة.

عندما يكون فيروس الهربس البسيط موجودًا على الجلد، يمكن أن ينتقل بسهولة من شخص لآخر عن طريق ملامسة الجلد الرطب للفم والأعضاء التناسلية، بما في ذلك فتحة الشرج، وقد ينتشر الفيروس أيضًا من خلال ملامسة العينين ومناطق أخرى من الجلد.

قد يصاب الشخص بفيروس الهربس البسيط إذا لامس:

قرحة الهربس

لعاب شريك مصاب بفيروس الهربس البسيط عن طريق الفم

سوائل تناسلية من شخص مصاب بفيروس الهربس البسيط عن طريق الأعضاء التناسلية جلد منطقة الفم أو الأعضاء التناسلية لشخص مصاب بفيروس الهربس البسيط

لا يمكن أن ينتشر فيروس الهربس البسيط عن طريق ملامسة عامة لأشياء مثل المراحيض أو مقابض الأبواب أو المناشف.

يكون الفيروس أكثر عدوى عندما تظهر الأعراض لأول مرة وقبل أن تلتئم، وفي حالات أقل شيوعًا، يمكن للشخص أن ينقل الفيروس عندما لا تكون الأعراض موجودة.

إذا أصيب شخص مصاب بالهربس التناسلي بقرح أثناء الولادة، يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الطفل.

علاج الهربس التناسلي

لا يمكن لأي دواء علاج فيروس الهربس، ومع ذلك، قد يصف الطبيب دواءً مضادًا للفيروسات، مثل الأسيكلوفير، لمنع الفيروس من التكاثر.

وفي الوقت نفسه، يمكن أن تساعد علاجات الهربس التي لا تستلزم وصفة طبية، وغالبًا ما تكون الكريمات، في إدارة الوخز والحكة والألم.

العلاجات المنزلية

لا ينبغي للأشخاص محاولة علاج الهربس بالعلاجات المنزلية دون التحدث إلى الطبيب أولًا، ولا يوجد بحث يدعم فعالية من العلاجات المنزلية لعلاج أعراض الهربس.

ومع ذلك، يمكن للشخص تناول مسكنات الألم، ومن المهم أن يمتنع الشخص عن العلاقة الحميمة، حتى مع الحماية، حتى تختفي الأعراض.

يمكن أن تساعد أيضًا الطرق التالية في تخفيف أعراض الهربس التناسلي:

وضع كريم أو غسول يحتوي على 5% ليدوكائين قبل التبول

الاستحمام في ماء مملح قليلًا أو النقع في حمام المقعدة الدافئ

رش الماء من زجاجة أو بيديه على البثور لتخفيف الألم أثناء التبول

ارتداء ملابس فضفاضة لتجنب التهيج

من المهم أن يغسل الشخص يديه جيدًا بعد وضع أي كريمات أو مستحضرات على القروح.

يجد بعض الأشخاص أن استخدام أكياس الثلج يساعد، ومع ذلك، لا تضع الثلج مباشرة على الجلد أبدًا - لفه بقطعة قماش أولًا.

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