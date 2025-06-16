أعراض الهربس عند الأطفال وأسبابه وطرق العلاج

أعراض الهربس عند الأطفال، الهربس من الأمراض الفيروسية المعدية الشهيرة التى تنتشر بين الأطفال وتسبب أعراض مزعجة.

وأعراض الهربس عند الأطفال، عديدة وللاسف معروفة حيث يظهر عادة على شكل فرح بالفم ويمنع الطفل عن الطعام والشراب لصعوبة البلع.

ويقول الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة: إن مرض الهربس من الأمراض الفيروسية الشائعة التي تصيب الأطفال، وينتج عن الإصابة بفيروس الهربس البسيط الذى يسبب غالبا التقرحات حول الفم.

وأضاف عوض، ورغم أن الإصابة الأولى قد تكون حادة ومؤلمة، فإن الفيروس يبقى كامنا في الجسم، ويمكن أن يعاود الظهور لاحقًا.

أسباب الهربس عند الأطفال

وتابع، أن من أسباب الهربس عند الأطفال:-

التلامس المباشر مع شخص مصاب، مثل التقبيل أو مشاركة الأدوات الشخصية.

ملامسة الفم أو الجلد المصاب بالفيروس.

العدوى من الأم إلى الطفل أثناء الولادة إذا كانت الأم مصابة بالهربس التناسلي.

ضعف المناعة يزيد من خطر الإصابة أو تكرار النوبات.

مشاركة الألعاب أو الأدوات في الحضانات والمدارس دون تعقيم.

أعراض الهربس عند الأطفال

وعن أعراض الهربس عند الأطفال، أوضح الدكتور أيمن عوض، أن من أعراض الهربس عند الأطفال:-

تقرحات مؤلمة حول الفم أو على الشفاه (تسمى بثور الحمى أو قرح البرد).

احمرار وتورم اللثة.

صعوبة في الأكل والبلع.

حمى وارتفاع في درجة الحرارة.

سيلان اللعاب الزائد.

تضخم العقد اللمفاوية في الرقبة.

فقدان الشهية.

بكاء مستمر نتيجة الألم.

اضطرابات في النوم.

أعراض الهربس عند الأطفال

مضاعفات الهربس عند الأطفال

وأضاف أخصائى طب الأطفال وحديثي الولادة، أنه إذا لم يتم التعامل مع الهربس بالشكل الصحيح، فقد يؤدي إلى:

جفاف شديد نتيجة صعوبة الأكل والشراب.

عدوى بكتيرية ثانوية في مكان التقرحات.

انتشار العدوى إلى العين مما قد يسبب تلف في القرنية.

التهاب الدماغ (نادر ولكن خطير جدًا).

نوبات متكررة من الهربس مع ضعف في المناعة.

علاج الهربس عند الأطفال

وتابع، أنه رغم عدم وجود علاج نهائي يزيل الفيروس من الجسم، إلا أن العلاجات المتوفرة تقلل من الأعراض وتمنع المضاعفات، منها:-

الأدوية المضادة للفيروسات، وتعطي عن طريق الفم أو موضعيا حسب الحالة.

مسكنات الألم وخافضات الحرارة.

السوائل والمغذيات لتعويض فقدان السوائل في حالة الجفاف.

المرطبات الموضعية لتقليل جفاف وتشقق الجلد حول الفم.

الراحة التامة، لتقوية الجهاز المناعي وتعزيز الشفاء.

طرق الوقاية من الهربس عند الأطفال

وللوقاية من إصابة الأطفال بالهربس، قدم الدكتور أيمن بعض النصائح، منها:-

منع التقبيل من أي شخص لديه بثور على الشفاه أو حول الفم.

تجنب مشاركة الأدوات الشخصية مثل المناشف، أو أدوات الطعام.

غسل اليدين جيدا بعد لمس وجه الطفل أو تقرحاته.

الحرص على النظافة العامة في المدرسة والحضانة.

تجنب ملامسة العينين إذا كانت هناك إصابة في الفم.

عزل الطفل عن الأطفال الآخرين أثناء فترة العدوى.

إذا كانت الأم مصابة بالهربس التناسلي، يجب إبلاغ الطبيب قبل الولادة لتفادي انتقال الفيروس للرضيع.

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