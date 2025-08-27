بايرن ميونخ يتخطى فيهين فيسبادن بنتيجة 3-2 في كأس ألمانيا

تاهل فريق بايرن ميونخ الألماني، إلي الدور الثاني من كاس المانيا بعد الفوز على نظيره فيهين فيسبادن، بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب بريتا آرينا في إطار منافسات دور الـ64 من بطولة كأس ألمانيا.

سجل النجم الإنجليزي هاري كين هدف التقدم للعملاق البافاري من ركلة جزاء في الدقيقة 16 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، اضاف اوليز هدف بايرن ميونخ الثاني في الدقيقة 51.

ونجح فريق فيهين فيسبادن في ادارك التعادل عن طريق فاتح كايا في الدقيقتين 64 و70.

وادرك بايرن ميونخ ركلة جزاء في الدقيقة 76 عن طريق هاري كين.

ونجح هاري كين في تسجيل هدف الفوز للبايرن في الوقت القاتل بالدقيقة 3+90.

تشكيل بايرن ميونخ أمام فيهين فيسبادن في كأس ألمانيا

وجاء تشكيل بايرن ميونخ أمام فيهين فيسبادن في كأس ألمانيا كالتالي:

حارس المرمي: أوربيج.

الدفاع: مين جاي – تاه – جيريرو – بوي.

الوسط: كيميتش – بافلوفيتش – كارل.

الهجوم: أويسي – كين – دياز

أهداف مباراة بايرن ميونخ في مرمى لايبزيج

سجل مايكل أوليسي هدف بايرن ميونخ الأول في الدقيقة 27 بتسديدة قوية من الحدود اليمنى لمنطقة الجزاء، سكنت على يمين حارس لايبزيج، وفي الدقيقة 32 عزز لويس دياز تقدم العملاق البافاري بالهدف الثاني بتسديدة قوية لا تصد ولا ترد من على حدود منطقة الجزاء، سكنت المقص الأيمن لمرمى لايبزيج، ليعلن عن أول أهدافه في الدوري الألماني لكرة القدم.

وفي الشوط الثاني نجح هاري كين في تسجيل هدف رابع للبايرن في الدقيقة 64، بعد مراوغة مدافع لايبزيج وتسديد الكرة أرضية داخل الشباك.

مايكل أوليسي، فيتو

هدف ملغى لفريق لايبزيج

بعدها بدقيقتين ينجح أنطونيو في تضييق الفارق وتسجيل أول أهداف لايبزيج في الدقيقة 66 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحكم عاد وألغى الحكم بقرار من تقنية الفيديو

وعادل مايكل أوليسي ليسجل هدف ثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 42 بعد سلسلة من التمريرات، اخترقت دفاع لايبزيج ليجد نفسه في مواجهة المرمى ويسدد على يسار الحارس جولاشي، معلنًا الهدف الثالث لفريقه.

وعاد هاري كين ليسجل خامس أهداف بايرن في الدقيقة 74 بمهارة فردية بتسديدة على يسار حارس لايبزيج.

وفي الدقيقة 78 ينجح هاري كين في تسجيل ثالث أهدافه (هاتريك) ويسجل الهدف السادس للعملاق البافاري في شباك لايبزيج من هجمة مرتدة سريعة سجلها على يسار الحارس بيتر جولاشي.

