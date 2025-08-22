الدوري الألماني، بايرن ميونخ يضرب لايبزيج بثلاثية نظيفة في الشوط الأول (فيديو)

انتهى الشوط الأول من مباراة بايرن ميونخ أمام لايبزيج بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن، على ملعب أليانز أرينا، في الجولة الافتتاحية من الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليجا” لموسم 2025-2026.

هدفي بايرن ميونخ في مرمى لايبزيج

سجل مايكل أوليسي هدف بايرن ميونخ الأول في الدقيقة 27 بتسديدة قوية من الحدود اليمنى لمنطقة الجزاء، سكنت على يمين حارس لايبزيج، وفي الدقيقة 32 عزز لويس دياز تقدم العملاق البافاري بالهدف الثاني بتسديدة قوية لا تصد ولا ترد من على حدود منطقة الجزاء، سكنت المقص الأيمن لمرمى لايبزيج، ليعلن عن أول أهدافه في الدوري الألماني لكرة القدم.

وعادل مايكل أوليسي ليسجل هدف ثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 42 بعد سلسلة من التمريرات، اخترقت دفاع لايبزيج ليجد نفسه في مواجهة المرمى ويسدد على يسار الحارس جولاشي، معلنا عن الهدف الثالث لفريقه.

هدف بايرن الأول

مايكل أوليسي 😍😍pic.twitter.com/KGlGeLV7xG — منبر البايرن (@MnbrBayern) August 22, 2025

هدف بايرن الثاني

لويس دياز 💣💣pic.twitter.com/MvaYEegRcs — منبر البايرن (@MnbrBayern) August 22, 2025

الثالث للبايرن

الرائع أوليسي pic.twitter.com/fKFsNTjUkY — منبر البايرن (@MnbrBayern) August 22, 2025

تشكيل بايرن ميونخ أمام لايبزيج

أعلن البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة لايبزيج، في المباراة التي تجمع بينهما.

يقود الإنجليزي هاري كين تشكيل بايرن ميونخ أمام لايبزيج، رفقة الكولومبي لويس دياز والفرنسي مايكل أوليسي وسيرج جنابري.. وجاء تشكيل العملاق البافاري على النحو التالي:

تشكيل بايرن ميونخ، فيتو

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: كونراد لايمر - دايوت أوباميكانو - جوناثان تاه - جوسيب ستانيشيتش

خط الوسط: جوشوا كيميش - ليون جورتسيكا - سيرج جنابري

وفي الهجوم: مايكل أوليسي - هاري كين - لويس دياز.

ويطمح بايرن ميونخ في تحقيق انطلاقة قوية في الموسم الجديد من الدوري الألماني، بالفوز على لايبزيج في بداية رحلة دفاعه عن لقبه، الذي حققه الموسم الماضي للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه.

تشكيل لايبزيج أمام بايرن ميونخ

فيما دخل لايبزيج مباراته أمام بايرن ميونخ بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بيتر جولاشي

الدفاع: ريدل باكو - كاستيلو لوكيبا - ويلي أوروبان - ديفيد راوم

الوسط: أكسافير شلاجر - نيكولاس سيوالد - تشافي سيمونز - يان ديوماندي -

الهجوم: لويس أوبيندا - يوهان باكايوكو

بايرن ميونيخ من أجل مواصلة هيمنته على الدوري الألماني

بعد أن حقق لقب الدوري الألماني 12 مرة في آخر 13 عامًا، أنفق العملاق "البافاري" أكثر من أي ناد آخر في سوق الانتقالات لجلب لويس دياز من ليفربول مقابل 70 مليون يورو،‭ ‬في ثالث أعلى صفقة انتقال على الإطلاق في تاريخ النادي، إضافة إلى الثنائي الدولي الألماني جوناثان تاه وتوم بيشوف لتعزيز جودة الفريق.

ويسعى العملاق البافاري بقيادة المدير الفني فينسنت كومباني لمواصلة الهيمنة على الدوري الألماني بعد أيام من فوزه بكأس السوبر على حساب شتوتجارت بهدفين مقابل هدف.

