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رياضة

موعد نهائي كأس ألمانيا بين أرمينيا بيليفيلد وشتوتجارت

شتوتجارت،فيتو
شتوتجارت،فيتو

نهائي كأس ألمانيا، تتجه أنظار عشاق كرة القدم الألمانية  إلى ملعب برلين الأولمبي، حيث تُقام المباراة النهائية لبطولة كأس ألمانيا بين فريقي أرمينيا بيليفيلد وشتوتجارت.

 

موعد مباراة نهائي كأس ألمانيا 2025 بين أرمينيا بيليفيلد وشتوتجارت

 وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة دبي الرياضية بشكل حصري في الوطن العربي.

ويطمح شتوتجارت لحصد اللقب الخامس في تاريخه، في حين يسعى أرمينيا بيليفيلد لتحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بأول بطولة كبيرة له على الإطلاق، بعد مشوار مميز أطاح فيه ببطل الدوري الألماني في الموسم الماضي فريق باير ليفركوزن بالفوز عليه 2-1 يوم 1 أبريل الماضي، بينما تأهل شتوتجارت بالفوز على لايبزيج 3-1 يوم 2 أبريل الماضي.


شتوتجارت يسعى لإنقاذ موسم مخيب للآمال والفوز بأول لقب كبير له منذ عام 2007، يتطلع أرمينيا بيليفيلد، الناشط بدوري الدرجة الثالثة الألماني، لكتابة أعظم قصة خيالية في تاريخ كأس ألمانيا، وفي حال تحقيق ذلك، سيحجز مقعدا أيضا في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل


تجمع الفريقان عشر مواجهات سابقة، حيث نجح شتوتجارت في تحقيق الفوز خمس مرات مقابل ثلاث انتصارات لأرمينيا بيليفيلد، بينما انتهت مباراتان بالتعادل. 

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