لامين يامال يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني

حصد النجم الإسباني الصاعد لامين يامال جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني للموسم الماضي، وذلك بحسب استفتاء جماهيري أجراه موقع ترانسفير ماركت.

وحصل لاعب برشلونة على نسبة 42.2% من أصوات المشاركين، متفوقًا على زميله رافينيا 19.81%، وكيليان مبابي 18.33%، وبيدري 11.39%، فيما جاء البولندي روبرت ليفاندوفسكي بنسبة |2.58%.

أرقام لامين يامال مع برشلونة الموسم الماضي

يامال البالغ من العمر 18 عامًا شارك في 35 مباراة الموسم الماضي، سجل خلالها 9 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة، ليسهم بقوة في تتويج برشلونة باللقب، كما أصبح أصغر لاعب في تاريخ الجائزة يتوج بها، متفوقًا على أسماء كبيرة مثل بيلينغهام وهالاند.

لامين يامال مع صديقته، فيتو

لايمن يامال يهدي صديقته قلادة

على طريقة الأسطورة كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريجيز، أهدى نجم برشلونة لامين يامال صديقته المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول "قلادة فاخرة جدًّا" في احتفالها بعيد ميلادها الـ 25.

وفاجأت المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام" باستعراض قلادة فاخرة زعمت أنها تلقتها هدية من معجب.

وأصبحت علاقة نيكي نيكول والنجم الإسباني لامين يامال أكثر من مجرد شائعات، حين دعمت المغنية الأرجنتينية القصة بصورة لهما معا وهما يستمتعان بعشاء رومانسي.

