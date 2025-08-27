الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لامين يامال يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني

لامين يامال، فيتو
لامين يامال، فيتو

حصد النجم الإسباني الصاعد لامين يامال جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني للموسم الماضي، وذلك بحسب استفتاء جماهيري أجراه موقع ترانسفير ماركت.

وحصل لاعب برشلونة على نسبة 42.2% من أصوات المشاركين، متفوقًا على زميله رافينيا 19.81%، وكيليان مبابي 18.33%، وبيدري 11.39%، فيما جاء البولندي روبرت ليفاندوفسكي بنسبة |2.58%.

أرقام لامين يامال مع برشلونة الموسم الماضي

يامال البالغ من العمر 18 عامًا شارك في 35 مباراة الموسم الماضي، سجل خلالها 9 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة، ليسهم بقوة في تتويج برشلونة باللقب، كما أصبح أصغر لاعب في تاريخ الجائزة يتوج بها، متفوقًا على أسماء كبيرة مثل بيلينغهام وهالاند.

لامين يامال مع صديقته، فيتو
لامين يامال مع صديقته، فيتو

لايمن يامال يهدي صديقته قلادة 

على طريقة الأسطورة كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريجيز، أهدى نجم برشلونة لامين يامال صديقته المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول "قلادة فاخرة جدًّا" في احتفالها بعيد ميلادها الـ 25.

وفاجأت المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام" باستعراض قلادة فاخرة زعمت أنها تلقتها هدية من معجب.

وأصبحت علاقة نيكي نيكول والنجم الإسباني لامين يامال أكثر من مجرد شائعات، حين دعمت المغنية الأرجنتينية القصة بصورة لهما معا وهما يستمتعان بعشاء رومانسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لامين يامال الدوري الإسباني برشلونة رافينيا ليفاندوفسكي نيكي نيكول

مواد متعلقة

على طريقة رونالدو وجورجينا، لامين يامال يهدي صديقته "قلادة من الذهب والماس" (صور)

لامين يامال يقود هجوم برشلونة أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني

الكرة الذهبية، لامين يامال أبرز المرشحين العشرة لجائزة "كوبا"

لامين يامال يكشف عن حلم الطفولة الذي حققه

الأكثر قراءة

بعد الفيديو الصدمة، إجراء عاجل من نقابة الأطباء ضد طبيب "تكميم المعدة" لطفلة

طبيب "تكميم المعدة" للطفلة "روان" يكشف أسباب إجراء العملية وسر نشر الفيديو

تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا

صور أقمار صناعية عبرية تظهر 80 % من مدينة غزة مدمر

حالة الطقس اليوم، انخفاض جديد بدرجات الحرارة وشبورة ورياح

مكتب FBI: نتعامل مع هجوم مينيابوليس كعمل إرهابي

إخلاء سبيل صاحب مركز التجميل في واقعة وفاة عروس حلوان.. والتحقيقات تكشف: تم حقنها بمواد مغشوشة، وأهل الضحية: مش هنسيب حقها

ارتفاع سعر صرف الدولار في "المركزي" والبنوك المصرية (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

حالات قطع المعاش عن المستحقين وفقا للقانون

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أبرزها الأرز والسكر والشاي، انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 28 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 28 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads