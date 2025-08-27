الدوري التونسي، إيقاف مباراة البنزرتي والأفريقي بعد إصابة دموية للحكم المساعد (صور)

توقفت مباراة البنزرتي والأفريقي في الجولة الرابعة من الدوري التونسي، بالدقيقة 48، وذلك بعد تعرّض الحكم المساعد مروان سعد لاعتداء من الجماهير تسبب في إصابة دموية برأسه.

وجاء قرار الإيقاف بعد دقائق قليلة من تسجيل فراس شواط هدف التقدّم للنادي الأفريقي في الدقيقة 47، ليبقى الفريق متقدمًا بهدف نظيف حتى توقف اللقاء.

وجاء الهدف بعد تبادل رائع للكرة بين لاعبي الأفريقي، قبل أن يمضي اللاعب المعار من النجم الساحلي فراس شواط في تسجيل الهدف الوحيد للمباراة في بداية الشوط الثاني بضربة رأس.

ولم تمض بضع دقائق بعد الهدف ليعلن الحكم إيقاف اللقاء بسبب إصابة الحكم المساعد بمقذوفة من المدرجات.

وفشل البنزرتي للمباراة الرابعة في تحقيق الفوز ليشعل غضب جماهيره بعد المباراة.

بيان من الصفاقسي التونسي بشأن إصابة علي معلول

فيما أعلن النادي الرياضي الصفاقسي التونسي تعرض لاعبه وقائد الفريق علي معلول لإصابة خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه سيخضع لفحوصات طبية لتحديد طبيعة الإصابة ومدة غيابه المتوقعة عن الملاعب.

وأعلن الصفاقسي إعادة لاعبه المخضرم علي معلول صاحب الـ 35 عامًا عقب رحيله عن الأهلي المصري.



ونشر الـ«CSS» بيانًا رسميًّا للكشف عن مستجدات الحالة الصحية لعدد من لاعبيه المصابين، من بينهم علي معلول، الذي انضم إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد رحيله عن الأهلي المصري.

وجاء في بيان الصفاقسي: «سيتم إعلامكم بنوعية الإصابة وفترة الراحة المطلوبة فور استكمال الفحوصات الطبية اللازمة».

وشهدت مباراة البنزرتي مغادرة علي معلول بعد نهاية الشوط الأول متأثرًا بالإصابة وشارك على حسابه اللاعب ويلي أونانا.

وأثار بيان الصفاقسي الجدل حول قوة إصابة معلول الذي عاد للمستطيل الأخضر بعد إصابة بقطع في وتر أكيليس خلال مباراة الذهاب بين الترجي التونسي والأهلي المصري يوم 18 مايو 2024 في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستهل “معلول” بدايته مع الصفاقسي غير مرضية بعد العودة لناديه التونسي مجددا عقب غياب طويل دام 9 أعوام كاملة.

وقدم الصفاقسي نتائج باهتة في مستهل مشواره بالدوري التونسي، حيث افتتح الصفاقسي مشواره بالخسارة أمام الترجي الجرجيسي بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع الرياضي البنزرتي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.