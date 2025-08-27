خطوة واحدة تفصل انضمام إمام عاشور إلى منتخب مصر في معسكر سبتمبر

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن تطورات جديدة بشأن موقف إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، من العودة لصفوف منتخب مصر خلال معسكر سبتمبر المقبل، المقرر انطلاقه يوم الإثنين المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأوضح المصدر لـ"فيتو"، أن محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، ينسق باستمرار مع الجهاز الطبي للنادي الأهلي، بخصوص تطورات الحالة الطبية للاعب إمام عاشور



مباراة الأهلي وبيراميدز تحسم مصير إمام عاشور

وأشار المصدر، أن آخر التقارير الطبية الخاصة بإمام عاشور أكدت اكتمال شفاء اللاعب وجاهزيته للمشاركة في المباريات، إلا أن الجهاز الفني لمنتخب مصر، ينتظر موقف اللاعب من مباراة فريقه أمام بيراميدز يوم السبت المقبل، وفي حال شارك في لقاء الأهلي وبيراميدز، سيتم استدعاؤه لمعسكر الفراعنة المقبل، أمام في حال استبعد من قائمة الأهلي أمام بيراميدز، فهذا يعني عدم جاهزيته فنيا للمشاركة في المباريات وبالتالي لن يكون له مكان في قائمة المنتخب الوطني.

موعد معسكر منتخب مصر المقبل

وحدد الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، يوم الأحد 31 أغسطس الجاري، موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

موعد مباراتي مصر أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو

وتقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب إثيوبيا يوم 5 سبتمبر المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، فيما تقام مباراته أمام بوركينا فاسو يوم 9 من الشهر نفسه في الجولة الثامنة من التصفيات.

وتنقل كلا المباراتين على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، كما تنقلهما قناة أون سبورت المصرية على التردد الأرضي.

