الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

خطوة واحدة تفصل انضمام إمام عاشور إلى منتخب مصر في معسكر سبتمبر

إمام عاشور لاعب النادي
إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، فيتو

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن تطورات جديدة بشأن موقف إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، من العودة لصفوف منتخب مصر خلال معسكر سبتمبر المقبل، المقرر انطلاقه يوم الإثنين المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. 

وأوضح المصدر لـ"فيتو"، أن محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، ينسق باستمرار مع الجهاز الطبي للنادي الأهلي، بخصوص تطورات الحالة الطبية للاعب إمام عاشور

محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، فيتو
محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، فيتو

مباراة الأهلي وبيراميدز تحسم مصير إمام عاشور

وأشار المصدر، أن آخر التقارير الطبية الخاصة بإمام عاشور أكدت اكتمال شفاء اللاعب وجاهزيته للمشاركة في المباريات، إلا أن الجهاز الفني لمنتخب مصر، ينتظر موقف اللاعب من مباراة فريقه أمام بيراميدز يوم السبت المقبل، وفي حال شارك في لقاء الأهلي وبيراميدز، سيتم استدعاؤه لمعسكر الفراعنة المقبل، أمام في حال استبعد من قائمة الأهلي أمام بيراميدز، فهذا يعني عدم جاهزيته فنيا للمشاركة في المباريات وبالتالي لن يكون له مكان في قائمة المنتخب الوطني.  

موعد معسكر منتخب مصر المقبل

وحدد الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، يوم الأحد 31 أغسطس الجاري، موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

موعد مباراتي مصر أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو

وتقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب إثيوبيا يوم 5 سبتمبر المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، فيما تقام مباراته أمام بوركينا فاسو يوم 9 من الشهر نفسه في الجولة الثامنة من التصفيات.

وتنقل كلا المباراتين على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، كما تنقلهما قناة أون سبورت المصرية على التردد الأرضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم إمام عاشور اثيوبيا بوركينا فاسو الأهلي التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 الاهلي وبيراميدز

مواد متعلقة

موعد انضمام محمد صلاح ومرموش لمعسكر منتخب مصر

إمام عاشور يطلب التواجد في قائمة الأهلي أمام بيراميدز

حسام حسن يستقر على بديل إمام عاشور بمعسكر سبتمبر

فيفا يمنح غزل المحلة 96 ألف دولار من حقوق إمام عاشور

الأكثر قراءة

بعد الفيديو الصدمة، إجراء عاجل من نقابة الأطباء ضد طبيب "تكميم المعدة" لطفلة

طبيب "تكميم المعدة" للطفلة "روان" يكشف أسباب إجراء العملية وسر نشر الفيديو

تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا

صور أقمار صناعية عبرية تظهر 80 % من مدينة غزة مدمر

حالة الطقس اليوم، انخفاض جديد بدرجات الحرارة وشبورة ورياح

مكتب FBI: نتعامل مع هجوم مينيابوليس كعمل إرهابي

إخلاء سبيل صاحب مركز التجميل في واقعة وفاة عروس حلوان.. والتحقيقات تكشف: تم حقنها بمواد مغشوشة، وأهل الضحية: مش هنسيب حقها

ارتفاع سعر صرف الدولار في "المركزي" والبنوك المصرية (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

حالات قطع المعاش عن المستحقين وفقا للقانون

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أبرزها الأرز والسكر والشاي، انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 28 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 28 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads