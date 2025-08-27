نجم توتنهام يتوج بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، الفائز بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية من البريمييرليج، التي اختتمت قبل أيام.

وشهدت الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز مفاجأة كبيرة بفوز نادي توتنهام هوتسبير على مانشستر سيتي بهدفين مقابل لا شيء يوم السبت الماضي على ملعب الاتحاد، ليتصدر توتنهام ترتيب الدوري الإنجليزي إلى جانب آرسنال الذي اكتسح نظيره ليدز يونايتد بخمسة أهداف دون رد يوم الأحد الماضي على ملعب الإمارات.

وتوج جواو بالينيا، نجم خط وسط نادي توتنهام، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن الجولة الثانية هذا الموسم، بعد تألقه أمام مانشستر سيتي حيث سجل الدولي البرتغالي هدفًا ولعب بشكل متميز.

وتفوق بالينيا على كل من يوريان تيمبر، مدافع آرسنال، وجواو بيدرو، مهاجم تشيلسي، وفيكتور جيوكيريس، نجم آرسنال، وجايدون أنتوني، لاعب بيرنلي، ودانجو واتارا، لاعب برينتفورد، وأخيرًا جاك جريليش، جناح إيفرتون، حيث حصل بالينيا على 33% من الأصوات ليتوج بجائزة لاعب الأسبوع، بينما جاء تيمبر في المركز الثاني بنسبة 17%.

وفي المركز الثالث تواجد بيدرو بنسبة 12%، ثم جيوكيريس بنسبة 8%، ثم جريليش في المركز الرابع بنسبة 6%، وأخيرًا واتارا وأنتوني بنسبة 1%.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2025 بعد الجولة الثانية

أسدل الستار على مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، وحققت 3 أندية العلامة الكاملة بعد مرور جولتين وهي آرسنال وتوتنهام وليفربول بالفوز في أول مباراتين.

وكانت الجولة الثانية انطلقت مساء الجمعة الماضي بفوز ساحق لتشيلسي على حساب مضيفه وست هام يونايتد بنتيجة 5-1.



كما فاز توتنهام على مضيفه مانشستر سيتي بثنائية دون رد في مواجهة تركت ردود فعل واسعة، بينما تغلب بيرنلي على ضيفه سندرلاند بنفس النتيجة.

وفي نفس الجولة تغلب برينتفورد على ضيفه أستون فيلا بنتيجة 1-0، كما تغلب بورنموث على وولفرهامبتون بنفس النتيجة، بينما اكتسح آرسنال ضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 5-0.



كما حقق إيفرتون فوزًا مثيرًا على حساب برايتون بنتيجة 2-0 كما تعادل كريستال بالاس مع ضيفه فولهام بنتيجة 1-1 كما حقق مانشستر يونايتد نفس النتيجة أمام مضيفه فولهام.

واختتمت الجولة بفوز مثير لليفربول في اللحظات الأخيرة، على حساب مضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-2 في الدوري الإنجليزي مساء الإثنين.



ترتيب الدوري الإنجليزي 2025 بعد نهاية الجولة الثانية

1. آرسنال (6 نقاط)

2. توتنهام (6 نقاط)

3. ليفربول (6 نقاط)

4. تشيلسي (4 نقاط)

5. نوتنجهام فورست (4 نقاط)

6. مانشستر سيتي (3 نقاط)

7. سندرلاند (3 نقاط)

8. إيفرتون (3 نقاط)

9. بورنموث (3 نقاط)

10. برينتفورد (3 نقاط)

11. بيرنلي (3 نقاط)

12. ليدز يونايتد (3 نقاط)

13. فولهام (نقطتان)

14. كريستال بالاس (نقطتان)

15. نيوكاسل يونايتد (نقطة واحدة)

16. مانشستر يونايتد (نقطة واحدة)

17. أستون فيلا (نقطة واحدة)

18. برايتون (نقطة واحدة)

19. وولفرهامبتون (دون نقاط)

20. وست هام يونايتد (دون نقاط)

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي 2025

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.