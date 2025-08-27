الزمالك يتقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام بسبب أرض 6 أكتوبر

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بيانًا رسميًا أعلن فيه عن تقدمه ببلاغ إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، بشأن ما أثير مؤخرًا حول وجود مخالفات تتعلق بأرض فرع النادي الجديد بمدينة السادس من أكتوبر.

وطالب المجلس في بلاغه بتحويل هذا الملف إلى نيابة الأموال العامة، مؤكدًا استعداده الكامل، بكامل أعضائه، للمثول أمام جهات التحقيق المختصة لكشف الحقائق والرد على ما وصفوه بـ”الاتهامات والأكاذيب التي تطال الذمة المالية للمجلس دون أي سند قانوني”.

وأكد مجلس الإدارة في بيانه احترامه وتقديره الكامل لكافة مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الزمالك كان دائمًا جزءًا من النسيج الوطني عبر تاريخه العريق.

كما شدد المجلس على التزامه التام بمبدأ الشفافية والمصداقية في إدارة جميع الملفات، وعلى رأسها ملف أرض الفرع الجديد، الذي وصفه بـ”الحلم الكبير لجماهير النادي في كل مكان”.

