طريقة عمل البندقية، من حلوى المولد اللذيذة والفاخرة

طريقة عمل البندقية، البندقية من حلوى المولد الشهيرة التي تحضر من البندق وهي تعتبر من حلوى المولد الفاخرة لغلاء أسعار البندق.

وطريقة عمل البندقية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها في المنزل بدلا من شرائها جاهزة بأسعار خيالية.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل البندقية.

مكونات عمل البندقية:

2 كوب من البندق المحمص (يمكنك استخدام بندق غير محمص وتحميصه في الفرن).

1 كوب من السكر.

1/4 كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة من ماء الزهر أو الفانيليا (اختياري).

طريقة عمل البندقية:

إذا لم يكن البندق محمصًا، قومي بتسخين الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، وضعي البندق في صينية خبز مسطحة، وأدخليه الفرن لمدة 10-15 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبيًا.

في مقلاة كبيرة غير لاصقة، ضعي السكر والماء وعصير الليمون.

سخني الخليط على نار متوسطة مع التحريك حتى يذوب السكر ويبدأ في التحول إلى لون ذهبي (كراميل).

عندما يصبح السكر كراميل، أضيفي البندق المحمص وقلبيه بسرعة حتى يتغطى تمامًا بالكراميل.

بعد تغطية البندق بالكراميل، اسكبي الخليط بسرعة على صينية مدهونة قليلًا بالزيت أو على ورق زبدة، وافرشيه باستخدام ملعقة خشبية.

اتركي البندقية تبرد تمامًا وتصلب.

بعد أن تتماسك، قومي بتكسيرها إلى قطع متوسطة الحجم.

قدّمي البندقية كجزء من حلوى المولد أو كوجبة خفيفة لذيذة.

تأكدي من عدم حرق الكراميل أثناء التحضير، لأن ذلك سيؤثر على الطعم.

يمكنك استخدام أي نوع آخر من المكسرات إذا كنت تفضلين ذلك.

ولعمل الملبن الأحمر

مكونات عمل الملبن الأحمر:

2 كوب من السكر

1 كوب من الماء

2 ملعقة كبيرة من النشا

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون

1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الجيلاتين

1/2 كوب من الماء البارد (لإذابة الجيلاتين)

1/2 ملعقة صغيرة من ماء الورد

1/2 ملعقة صغيرة من الفانيليا

1 ملعقة صغيرة من ماء الزهر (اختياري)

1/2 ملعقة صغيرة من اللون الأحمر الغذائي

1/4 كوب من السكر البودرة (للتغطية)

1/4 كوب من النشا (للتغطية)

طريقة عمل الملبن الأحمر:-

في وعاء صغير، قومى بإذابة الجيلاتين في نصف كوب من الماء البارد واتركيه جانبا ليتماسك.

في وعاء آخر، ضع السكر وكوب من الماء على نار متوسطة.

قومى بتحريك المزيج حتى يذوب السكر تمامًا.

بعد أن يغلي المزيج، أضيفي عصير الليمون واتركيه على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى يتكثف القطر.

في وعاء منفصل، قومي بإذابة النشا في نصف كوب من الماء.

اضيفي خليط النشا إلى القطر ببطء مع التحريك المستمر لتجنب تكون كتل.

استمرى في التحريك حتى يصبح الخليط سميكًا ولزجًا.

اضيفي خليط الجيلاتين المذاب إلى الخليط السميك واستمري في التحريك حتى يتجانس الخليط تمامًا.

اضيفي ماء الورد، الفانيليا، ماء الزهر (إذا رغبت)، واللون الأحمر.

استمري في التحريك حتى يتوزع اللون بالتساوي في الخليط.

صبى الخليط في صينية مبطنة بورق الزبدة واتركيه ليبرد تمامًا في درجة حرارة الغرفة لمدة 6-8 ساعات أو حتى يتماسك.

بعد أن يتماسك الملبن، قومي بتقطيعه إلى مكعبات صغيرة.

في وعاء، اخلطي السكر البودر مع النشا وغطى كل مكعبات الملبن بهذا الخليط لمنع التصاقها.

قدمي الملبن الأحمر في طبق مزين، ويمكنك حفظه في وعاء محكم الإغلاق للاحتفاظ بطراوته.

بهذه الطريقة، يمكنك تحضير الملبن الأحمر اللذيذ في المنزل والاستمتاع به خلال موسم المولد النبوي أو في أي وقت ترغب فيه، بعيدا عن شرائه جاهزا الذي أصبح مستحيل مع غلاء الأسعار في وقتنا الحالي.