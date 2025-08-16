وول ستريت تسجل مكاسب للأسبوع الثاني بدعم آمال خفض أسعار الفائدة

تباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت، بختام تعاملات الأسبوع، حيث سجل المؤشر داو جونز الصناعي، مستوى قياسيا خلال جلسة التداول، أمس الجمعة، بدعم من صعود أسهم يونايتد هيلث.

لكن المؤشرين الآخرين في «وول ستريت» تراجعا وسط حالة من عدم اليقين إزاء الخطوة التالية للسياسة النقدية في الولايات المتحدة، فيما سجلت المؤشرات الثلاثة مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، وفق وكالة «رويترز».

أداء المؤشرات الأمريكية

صعد «داو جونز الصناعي» بواقع 34.8 نقطة، أو 0.08% إلى مستويات 44946.1 نقطة.

فيما تراجع «ستاندرد آند بورز 500» بواقع 18.7 نقطة، أو 0.3% إلى مستويات 6449.8 نقطة، كما نزل «ناسداك» المجمع بواقع 87.7 نقطة، أو يعادل 0.4% إلى مستويات 21623 نقطة.

على المستوى الأسبوعي، سجلت مؤشرات «وول ستريت» مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مدعومة بتوقعات تيسير السياسة النقدية وتخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر.

وقفز سهم مجموعة «يونايتد هيلث» 12% تقريبا، في أكبر زيادة بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ مارس 2020، بعد أن كشفت شركة «بيركشير هاثاواي» المملوكة للملياردير الأميركي وارن بافيت عن استثمار جديد في شركة التأمين الصحي.

أسعار الفائدة

توقع مزيدًا من الضعف إذا أقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في عام 2025 في ظل استمرار ارتفاع التضخم السنوي، وفقًا لمذكرة بحثية صدرت الأربعاء الماضي.

وأوضح البنك أن هذا المزيج – خفض الفائدة مع ارتفاع التضخم – يعد نادرا تاريخيا، وكان آخر حدوث له بين النصف الثاني من عام 2007 والنصف الأول من عام 2008، حين أدى ذلك إلى تراجع معدلات الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة وانخفاض قيمة الدولار.

وأشار «بنك أوف أمريكا» إلى أن موجة بيع الدولار منذ بداية العام تظهر أعلى درجة من التشابه مع عام 2007 مقارنة بجميع الأعوام منذ 1973، حيث أظهرت الأنماط التاريخية أن انخفاض الدولار كان أكثر حدة قبل بدء خفض الفائدة، واستمر الاتجاه السلبي لمدة ثلاثة أشهر بعد بدء التخفيضات.

تراجع ثقة المستهلكين

أظهرت التقديرات الأولية لمؤشر ثقة المستهلكين الذي تصدره جامعة ميشيغان انخفاضه إلى 58.6 في أغسطس، مقابل 61.7 في يوليو، متراجعًا عن توقعات السوق التي كانت تشير إلى ارتفاع المؤشر إلى 62.0، وفق مسح أجرته «بلومبرغ».

انخفض مؤشر تقييم الأوضاع الراهنة إلى 60.9 في أغسطس بعد أن سجل 68.0 في يوليو، فيما تراجع مؤشر التوقعات المستقبلية إلى 57.2 مقابل 57.7 في الشهر السابق.

أما توقعات المستهلكين بشأن معدل التضخم خلال عام واحد فارتفعت إلى 4.9% مقارنة بـ 4.5% في يوليو، فيما صعدت توقعات التضخم على مدى خمس سنوات إلى 3.9% مقابل 3.4% في الشهر السابق.

