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اقتصاد

البنك المركزي المصري يحسم اليوم مصير أسعار الفائدة في رابع اجتماعات 2025

البنك المركزي المصري،
البنك المركزي المصري، فيتو

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، رابع اجتماعاتها في 2025 لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط حالة من الترقب بالأسواق، بعد تراجع التضخم في يونيو الماضي.

توقعات أسعار الفائدة خلال اجتماع المركزي 

قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح إنه في ضوء المستجدات الاقتصادية المحلية والدولية، أرى أن البنك المركزي المصري سيميل إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في 10 يوليو 2025.

وأضاف أن التضخم لا يزال يمثل التحدي الأكبر، إذ تسارع المعدل السنوي إلى 16.8% في مايو مقابل 13.9% في أبريل، وارتفع التضخم الأساسي إلى 13.1%. ومع الزيادات المنتظرة في أسعار الكهرباء والمحروقات اعتبارا من يوليو، يتوقع أن تزداد الضغوط التضخمية، ما يجعل أي خفض للفائدة في هذا التوقيت مخاطرة غير محسوبة.

وأضاف:" على الصعيد الجيوسياسي رغم أن التوتر بين إيران وإسرائيل شهد تهدئة نسبية، فإن المشهد الإقليمي لا يزال هشا. البنك المركزي بحاجة للتريث وعدم الانجرار وراء قرارات متسرعة قد تربك الأسواق، خاصة في حال ارتفعت أسعار النفط مجددًا وتأثّر الجنيه وميزان المدفوعات.

وتابع “أبو الفتوح” أن الأسواق المالية أيضًا في مرحلة إعادة التوازن، بعد انخفاض متوسط عوائد أذون الخزانة من 31% إلى نحو 24-25%. التثبيت سيوفر "استراحة" تسمح للسوق بهضم التخفيضات السابقة (3.25% منذ بداية العام)، دون إحداث اضطراب جديد.

التضخم المستورد لا يزال قائمًا

واستطرد قائلًا:"رغم تحسّن بعض المؤشرات مثل زيادة الاحتياطي النقدي، وانتعاش السياحة، وتحسن تحويلات المصريين بالخارج، فإن التضخم المستورد لا يزال قائمًا، والمركزي بحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والمناخ الاستثماري:.

تخفيض أم تثبيت، ماذا ينتظر أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدا؟

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية

تثبيت الفائدة في يوليو هو القرار الأكثر توازنا

وقال:" في تقديري، تثبيت الفائدة في يوليو هو القرار الأكثر توازنًا، لا لغياب الرغبة في دعم النمو، بل لأن الوقت الحالي يتطلب الحذر والمرونة لاحقًا".

واختتم: قد تستأنف دورة الخفض في الربع الأخير من العام إذا سمحت بذلك المؤشرات كاستقرار سعر الصرف وتراجع أسعار البترول.

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